Santa Marta inviernte más de 19.000 euros en la reforma de zonas verdes

Martes, 27 de abril de 2021

El Consistorio de Santa Marta de Tormes está inmerso estos días en los trabajos de reforma de diversas zonas verdes del municipio y en los que se realizará una inversión de algo más de 19.400 euros.

Se trata de un cambio previsto en diversos elementos decorativos de vegetación que adornan diversos enclaves de la localidad y a los que se pretende dar un nuevo aspecto, en algunos casos porque estaban deteriorados y en otros porque las especies ya no estaban sanas o no existían.

Las primeras actuaciones se están centrando en la calle Francisco Maldonado, donde se ha colocado sobre el parterre de tierra césped artificial con la intención de evitar las filtraciones a los garajes que existen debajo. Sobre él se colocarán unas nuevas jardineras también de acero corten de un metro y metro y medio de alto en el que se plantarán olivo recortado, fornios, y bolas de boj. En las pistas deportivas de esta zona, además, se plantarán 38 cupresus leilandiis de dos metros y medio de alto, con el objetivo de proteger el vallado y otro bordillo de acero corten. Las plantas existentes se trasplantarán a la zona del lago de Las Nieves. Asimismo, en esta zona, se ha aprovechado para colocar un tramo de bordillo. Por otra parte en el cementerio y en la mediana de Los Paúles se han repuesto los aligustres y en Prado de los Guzmanes se han instalado también 20 nuevas especies de árboles como prunus pisardi, sauces y fresnos.



A estas renovaciones se unen las que se están realizando en diversas zonas donde se van a plantar nuevas especies de árboles. Así entre la Avenida Zamora, Avenida Palencia, Carretera Madrid, Doña Eloya, Carretera Nuevo Naharros, Paseo del Mirador y Paseo Valdelagua se han colocado un total de quince plátanos; en la calle Ricardo Marcos y la trasera del campo de fútbol se han plantado tres japónicas; en el paseo Tierno Galván cuatro castaños, en la calle Pablo Iglesias una acacia, en la zona de la rotonda de las Llaves se han colocado nueve prunus y en la calle Villalar uno más.

En última instancia se está colocando riego por aspersión aprovechando los árboles existentes en el jardín de la trasera del polideportivo de la Avenida Valladolid, en la zona ajardinada del parque que bordea el pabellón.

Como explica la edil del área, Marta Labrador, “queremos dar una imagen renovada a nuestro municipio con intervenciones en diversos espacios que hemos considerado que necesitan un cambio, bien porque las especies estaban deterioradas o bien porque no estaban sanas. Con este cambio conseguiremos que todos los jardines luzcan un aspecto saludable, que no haya carencia de plantas y que las especies estén renovadas. Esto no es más que una muestra al impulso que estamos dando en todas las zonas verdes del municipio, con proyectos como el del nuevo paseo fluvial que ya hemos presentado y que será una realidad en breve”.