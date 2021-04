Mandi Sosa: “Vine a Unionistas a ascender a Segunda y es mi objetivo”

Jueves, 29 de abril de 2021

Mandi Sosa, centrocampista de Unionistas y que llegó en el mercado de invierno al club, valora el encuentro del próximo domingo ante el Burgos en busca del ascenso a Segunda División.

Ambiente: “El equipo está más confiado que nunca y nos hacía falta la última victoria para estar otra vez en la pelea por el playoff. Tenemos ilusión”.

Qué ha cambiado en las últimas semanas: “El trabajo tiene su recompensa y este equipo está con hambre. Nos daban por muertos y no nos han podido enterrar”.

Burgos: “Está ahí por méritos propios, aunque pierda todo va a ser primero. Va a ser difícil, por mucho que la gente piense que van a venir aquí a caminar, son favoritos por algo. Intentaremos hacer un partido intenso para poder llevarnos tres puntos más. Tenemos claro que si no vamos a tope, podemos perder contra cualquiera y hay que salir al 100%”.

Cuentas para el playoff: “Creo que deberíamos ganar lo máximo posible, pero no sé lo que nos hará falta. Con que entremos en el playoff, satisfecho”.

Playoff a dos partidos: “Si nos clasificamos, jugaremos contra los mejores de otros grupos. Son a partido único, pero tenemos que ver si jugamos contra un mejor clasificado, porque el empate les vale a ellos… Estoy confiado en este equipo”.

Jugar como central por bajas de Ramiro y Garay: “Vengo a jugar y el sitio que el míster diga que me toca, me toca. Si no juego yo, lo hará Luis Acosta. Lo más importante es ganar”.

Valoración de su temporada: “De menos a más. Llevaba un año sin competir, pero me voy encontrando mejor y estoy contento de estar aquí. Vine a Unionistas a ascender a Segunda y es mi objetivo”.