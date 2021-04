Los accidentes laborales mortales se triplican en el último año en Salamanca

Martes, 27 de abril de 2021

Los accidentes laborales con víctimas mortales han aumentado en Salamanca, al pasar de 3 en 2019 a 10 en 2020, destacando los 5 relacionados con el sector servicios. Es uno de los datos divulados hoy por CCOO y UGT, con motivo del día internacional de la salud y la seguridad en el trabajo.

Ambos sindicatos coinciden en que “la precariedad laboral mata, la legislación no se está cumpliendo al 100%, la inspección de trabajo no llega, muchas empresas ven como un gasto y no como una inversión las medidas de prevención”.

Por eso, proponen “la derogación de la reforma laboral, la creación del delegado territorial de prevención para las empresas donde no hay representación de los trabajadores y una mayor dotación de las inspecciones de trabajo, y en los juzgados de lo social, ya que la media es de seis años y cinco meses para resolver un caso”.

CCOO y UGT también reclaman un mayor esfuerzo de administraciones públicas para crear la cultura de la prevención de la salud laboral. Además, piden extender a profesiones esenciales el reconocimiento del covid como enfermedad profesional, tal y como se ha hecho para sanitarios y sociosanitarios, alertan por el aumento de enfermedades mentales (depresiones, ansiedades) y consideran que el teletrabajo también supone riesgos psicosociales.

“Seguiremos trabajando para que nadie tenga que elegir entre trabajo y salud”, concluían.

Fotos de Guillermo García