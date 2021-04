Unionistas y el Salamanca UDS, más cerca de sus objetivos

Lunes, 26 de abril de 2021

Unionistas y el Salamanca UDS están cada vez más cerca de cumplir con sus objetivos. Los del Reina Sofía se metieron en puestos que dan derecho a jugar el playoff de ascenso después de remontar en el Reino de León ante la Cultural (1-2), mientras que los del Helmántico están a un punto de la salvación en Segunda RFEF tras empatar con el filial del Sporting de Gijón en Mareo (0-0).

Ni que decir tiene que los sueños de unos y otros son como la noche y el día, por lo que no tienen nada que ver. Los de Hernán Pérez demostraron que tienen más vidas que un gato y pelearán hasta el final, a pesar de estar seriamente tocados hace muy pocas semanas. Por otro lado, los de Lolo Escobar dejaron claro que tendrán que luchar contra todo hasta la fecha final del campeonato. Y no hay que olvidar que hubo mucha polémica con el arbitraje del pasado fin de semana.



En definitiva, los dos tienen la capacidad suficiente para no rendirse y está más que claro que no lo harán. Que Unionistas juegue por ascender al fútbol profesional es una gesta, mientras que el hecho de que el Salamanca UDS no caiga a la Tercera RFEF no está mal viendo el año que ha sido, pero resulta muy lejos de lo soñado en verano. Ilusión y fracaso. Las dos caras de la moneda…