Escobar, sobre el arbitraje: “Esto es lo habitual, lo de todo el año. Así solo puedes sufrir”

Domingo, 25 de abril de 2021

El entrenador del Salamanca UDS valoró el punto de su equipo en Mareo tras ser expulsado

Lolo Escobar, entrenador del Salamanca UDS, analizó el punto de su equipo en Mareo, el polémico arbitraje y su expulsión en un disputado encuentro.

Valoración: “El partido ha tenido dos partes diferenciadas. En la primera han estado mejor ellos con balón, pero no nos hemos hecho daño ninguno. En la segunda hemos estado mejor nosotros, luego llega una tarjeta rigurosa (Télles) y lejos de venirnos atrás hemos ido a por el partido”.

Arbitraje y cuatro expulsados: “Lo de todo el año. Esto es lo habitual y el día que nos salgamos de ello, igual disfrutamos del fútbol. Así solo puedes sufrir”.

Punto: “Veníamos a por los tres, pero cuando estás con 10, lo valoras positivamente. Hemos sido superiores en muchas fases. Mirando la clasificación, me sabe mal el punto… a muy poco”.

Su roja: “Si quieres voy a toda leche con 10, hemos intentado parar el ritmo. Lo mío es que soy tan malo que he intentado controlarla y se me ha ido. No he querido perder tiempo en ese balón”.

Bajas: “Todavía no ha dado tiempo a preocuparse, pero estamos teniendo muchísimas bajas y todos van a ser competitivos, si nos dejan...”.

Benítez: “Es un porterazo. Tiene muchísimas cosas positivas y ha hecho una parada que gana puntos, pero tuvo poco trabajo. Juancho contó con una muy clara...”.