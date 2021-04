Para Francisco Brines y Francisco Bautista

Francisco Brines, en su lectura de Para quemar la noche, preparada por Francisco Bautista, hoy sábado 24 de abril me ha llevado a pensar en Luis Cernuda. Ambos saben entrar muy adentro de la experiencia vital de la vida. Sus palabras hacen gravitar la realidad en torno a ellos, como dos soles oscuros en dos universos iguales al nuestro. En ellos se cumple una estética donde las cosas se vuelven reales.

Canto a Francisco Brines

Por eso yo ahora desde mi lenguaje todavía no aprendido,

ni dominado,

ni convertido en una extensión de mi espíritu,

le canto

en un silencio ahormado a mis palabras.

Le digo cómo sus caudales de poesía irrigan con sus libros nuestras horas

fecundas y menos tristes.

La vocación nos viene en la elección de nuestros nombres desde antes de nacer

a la carne y a la otra vida de lo alto

cuando le damos nuestro sí a la inocencia

embriagada en el asombro y el olvido.

La elección nos llega a nuestras páginas en blanco como llegan a los árboles los pájaros

del cielo sin razón alguna,

sin ciencia,

sin vocabulario,

como pasa con los cuerpos torpes el uno sobre el otro en la música de la madera de su instrumento espiritual.



Brines, Cernuda, Rosales...

La voz con su espacio nos permite ocupar un tiempo en este mundo sin materia

ajena a los sentidos,

sin nostalgia

no desprendida del asunto de ser humanos,

sin tedio

no caído del fruto del placer permitido por la sangre,

sin oscuridad

no presente al otro lado de la noche donde vemos solo por el tacto de nuestras manos cansadas.

Por eso yo le canto en gratitud de su bautizo

de ser para el camino de mi sueño un castillo

elevado en la otra orilla de la creación

donde no se puede saber nada salvo esto de la piel posada al beso de unos labios.

Xalapa, Veracruz, México

24 de abril de 2021

Juan Angel Torres Rechy

