“Tratan de hacer ver a los bejaranos que el hospital no es viable”

Sábado, 24 de abril de 2021

La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Béjar denuncia estos días en redes sociales que el regreso de las camas de hospitalización a Béjar vuelve a ser un fiasco, puesto que ahora son algunos de los médicos de urgencias los que se niegan a hacer ingresos por considerar que no pueden hacerlo con los pacientes que no tienen una PCR hecha, argumentando además que no tienen obligación de atender los ingresos porque ellos no son médicos internistas, pese a que lo han venido haciendo durante 30 años.

Con los médicos de urgencias enfadados por haber sido obligados a trasladarse al hospital de Béjar, las camas de hospitalización del Virgen del Castañar siguen permaneciendo vacías y el personal contratado “con dinero público” para la planta “está de brazos cruzados esperando a pacientes que no llegan”.

La Plataforma considera que esto ha sido una maniobra ficticia en la que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a las urgencias 24 horas y a la hospitalización de pacientes, la Gerencia del complejo hospitalario ha ejecutado la orden, la Dirección Médica lo ha hecho posible y ahora es la Dirección de Urgencias la que decide hacer rotación de los urgenciólogos, provocando un descontento entre los médicos que acaban por pagar los pacientes de la zona de Béjar.

Ante esta situación la Plataforma piensa que la Junta se lava las manos, la Gerencia no quiere saber nada, la Dirección Médica no contesta y los urgencólogos tratan de hacer valer sus derechos mediante una “guerra” contra los vecinos de Béjar y comarcas aledañas. Consideran que se trata de hacer ver a los bejaranos y comarcanos que el hospital de Béjar no es viable, por eso la portavoz de la Plataforma, Marisa Díaz, vuelve a convocar a una concentración el miércoles 28 de abril a las 11.30 frente a las puertas del hospital.