Un recorrido por los puntos clave de la batalla de Villalar, "guiño" oficial en el 23 de abril

Viernes, 23 de abril de 2021

Luis Fuentes pide responsabilidad a los ciudadanos para que no se "eche todo a perder" por tener "un día de celebración"

El programa oficial de la celebración del Día de la Comunidad de Castilla y León, este 23 de abril, incluye un recorrido con actos institucionales y culturales sin público por los municipios que tuvieron un protagonismo en los prolegómenos y desarrollo de la batalla de Villalar como Peñaflor de Hornija, Torrelobatón, Marzales y Villalar de los Comuneros, en la provincia de Valladolid.

El presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla y León, Luis Fuentes, presentó el pasado jueves 15 los actos de celebración del Día de la Comunidad, este 23 de abril, cuando se conmemora el V Centenario de la batalla que enfrentó a los comuneros con las tropas realistas, conocida como batalla de Villalar, localidad en la que fueron ajusticiados los capitanes del bando comunero.

Luis Fuentes ha asegurado que en este año, en el que se celebra el V Centenario del Movimiento Comunero y en el que todavía siguen en vigor las restricciones marcadas por el estado de alarma debido a la pandemia, la intención es la de "hacer un guiño" al acontecimiento histórico que dio pie a que este 23 de abril sea la fecha reconocida en el Estatuto de Autonomía como el Día de la Comunidad.

Por eso se plantea esta ruta, sin público, por algunos de los actuales municipios que en aquel 1521 tuvieron un protagonismo en los acontecimientos previos a la batalla y en el desenlace de la misma.

Así, el recorrido dará comienzo a las 9.00 horas de la mañana del 23 de abril en la localidad de Peñaflor de Hornija, donde se estableció en los días previos al 23 de abril de 1521 el campamento de las tropas leales al rey Carlos I de España y V de Alemania.

Allí se celebrará una recepción de autoridades con música del folclorista Luis Antonio Pedraza y con la bienvenida del alcalde, Juan Antonio Gutiérrez, para dar paso a una intervención del historiador Enrique Berzal.

En este punto, además, está prevista la comparecencia ante los medios de comunicación del presidente de las Cortes, Luis Fuentes, y del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

En torno a las 10.00 de la mañana, en la localidad de Torrelobatón, donde estaban acuarteladas las tropas del movimiento de las Comunidades de Castilla, se realizará una visita al centro de interpretación de los comuneros y a la iglesia de la localidad, donde la alcaldesa, María Natividad Casares, dará la bienvenida en un acto que estará amenizado por la formación musical Stella Splendens.

Posteriormente, en Marzales localidad muy cercana a la campa de Villalar y donde las tropas reales comenzaron a "hostigar" a las de los Comuneros entre la lluvia y el barrio, pasadas ya las 11.00 horas se inaugurará la exposición 'Los comuneros y su tiempo' y se realizará una vista al mural comunero de esta localidad.

La última parada de este recorrido estará ubicada en Villalar de los Comuneros, localidad que tradicionalmente acoge los actos del Día de la Comunidad y donde se produjo el grueso de la batalla, con la consiguiente derrota de los comuneros y el ajusticiamiento de los líderes del movimiento en la jornada siguiente.

Se realizará un acto de bienvenida en la Casa de Cultura por parte del alcalde, Luis Alonso Laguna, con una intervención del presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, que leerá una laudatoria comunera, así como la presentación de la reedición de la obra 'Amapolas comuneras', de Godofredo Garabito, y una representación a cargo de la compañía 'Di-versos'.

Se llevará a cabo también un acto institucional con diversas autoridades y una actuación musical por parte de 'Pedraza'.

El presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla y León, Luis Fuentes, ha explicado que con este programa de actos se pretende "dar visibilidad a estas pequeñas localidades" que fueron escenario de los hechos de especial relevancia histórica".

"17 COMUNEROS AJUSTICIADOS" ERAN DE LEÓN

Pero también ha recordado que además de estos municipios de Valladolid, muchos otros puntos de la actual comunidad de Castilla y León tuvieron su papel en la revolución comunera, como Segovia, donde nació Juan Bravo; Salamanca, provincia de origen de Francisco Maldonado;

León, de donde ha apuntado que procedían hasta 17 de los 'cabecillas' comuneros que fueron ajusticiados el día 24; Zamora, ya que la localidad de Toro era el destino final de Los Comuneros en la marcha iniciada el día 23 de abril que fue interceptada por los realistas; Ávila donde se redactó la ley perpetua, "que es base de muchas constituciones de nuestro mundo" y también Burgos, Soria y Palencia, donde tuvieron lugar enfrentamientos durante los meses de revuelta.

Luis Fuentes también ha recordado que "de un lado y otro del Guadarrama", la Guerra de las Comunidades "dejó batallas, ciudades que fueron calcinadas, localidades que se posicionaron de un lado y del otro".

Del mismo modo, ha insistido en que el Movimiento Comunero, del que este año se conmemora el V Centenario, "ha de pasar a la historia como el punto que marcó el cambio entre la oscuridad de la Edad Media y el inicio de la conquista ciudadana de los derechos y libertades que ahora gozamos".

"El primer tercio del siglo XVI es fundamental para comprender el desarrollo de España y de Europa en las épocas posteriores", ha añadido, al tiempo que ha subrayado la importancia que han tenido muchos pequeños municipios de la comunidad en la historia de España.

"NO PODEMOS ECHAR TODO A PERDER POR UN DÍA CELEBRACIÓN"

Luis Fuentes ha querido invitar a los ciudadanos de Castilla y León a que sean partícipes de este Día, pero con un llamamiento a la "responsabilidad" ya que ha explicado la situación actual de la evolución de la pandemia del coronavirus está "muy cerquita del final, las vacunas están ya haciendo que acabe, no queda nada y no podemos ahora echarlo todo a perder por tener un día de celebración".

El presidente de las Cortes y de la Fundación Castilla y León se ha mostrado convencido de que habrá "muchas más" celebraciones del Día de la Comunidad y ha confiado de que en 2022 haya "otras circunstancias" y se pueda desarrollar la ruta de este año "con mucha más gente", pero ha recalcado la petición de que los ciudadanos mantengan la "contención" de la que "han hecho gala durante todos estos meses".

Fuentes ha recordado que hace unos años que se comenzó el trabajo en esta conmemoración y que se contaba con la implicación de las comunidades vecinas de Madrid y Castilla-La Mancha, que fueron también escenario de momentos notables del movimiento Comunero, pero "no se pasaba por la cabeza la situación actual".

En cualquier caso, aunque ha asegurado que el próximo viernes están invitados representantes de las comunidades castellanomanchega y madrileña, el comité organizador quiere "diferenciar" este Día de Castilla y León "un día nuestro" de los eventos del V Centenario que se desarrollan desde hace meses y continuarán tras este 23 de abril.

De hecho, ha apuntado que el próximo lunes, 19 de abril, tiene previsto asistir a un acto relacionado con este V Centenario que se celebrará en Toledo.

En cuanto a las críticas por parte de la denominada Comisión Ciudadana para el V Centenario por la propuesta al Rey Felipe VI como presidente del Patronato de los actos oficiales, Fuentes ha subrayado que fue una propuesta "del Comité de expertos" nombrado por el comité y que son ellos quienes definen "quienes son las personas más adecuadas para participar en los actos".