“Tenemos un sistema muy deficiente en lo que a volatilidad o inestabilidad del precio del cereal se refiere”, Rodrigo Astorga, encargado de granja

Viernes, 23 de abril de 2021

Cada lunes se reúnen los miembros de la Mesa de Cereal de la Lonja de Salamanca. Rodrigo Astorga es miembro de la parte de compradores, representante de ganaderos. Es veterinario y trabaja en El Coto Ramos como responsable de la cría de cerdos, encargado de una granja situada entre Calvarrasa y Arapiles. Esta empresa consume entre cinco y seis millones de kilos de cereal para alimentar a sus animales, y a su vez cuenta con industria cárnica en Guijuelo.

La participación de Rodrigo Astorga en la mesa de cereales es elemental para complementar la misma pues “en la parte compradora tiene que haber almacenistas, fabricantes de piensos y algún ganadero”, según explica quien toma el último papel mencionado.

¿Cómo va la mesa de cereal?

El cereal tiene un precio muy alto ya y eso hace que estemos comprando prácticamente al día, en vez de a largo plazo. Esto es debido a que la posible subida es pequeña y la posible bajada es grande. Por eso nadie nos atrevemos a comprar a largo plazo.

¿Quiere decir que si el precio sube sería algo mínimo pero si baja, la caída puede ser pronunciada?

Seguramente no, pero nadie se atreve porque te puedes quedar descabalgado, mis compañeros porque son fabricantes de pienso y nosotros igual. A nadie le gusta comprar más caro.

¿Por qué ha sido esto de subir tanto el precio del cereal este año?

España es deficitario en consumo de cereales, entonces nosotros siempre tenemos que importar. Tenemos una cabaña ganadera mucho más potente que la producción agrícola, entonces siempre tenemos que traer cereal. Este año, al haber unos precios tan bajos de salida, se sacó cereal con lo que se provocó un desabastecimiento. Hubo un movimiento del interior hacia los puertos, cuando al final para cebar todos los animales que hay en España siempre hay que importar. Te has desabastecido y tienes que comprar en el puerto al final. Luego hay otros motivos.

¿Cuáles?

Desde mi punto de vista en los últimos años hay unos movimientos especulativos muy fuertes por el sistema de almacenaje de los cereales y de que los agricultores dejan en manos de los compradores el cereal para cobrarlo cuando quieren. Esto hace que se especule como no se ha especulado nunca hasta ahora. Entonces, ahora está subiendo porque nadie vende. Eso hace que hasta ahora, en vez de subir dos o tres euros, suba 20, con lo que se desabastece el mercado.

¿Hay quién dice que los almacenistas se ponen de acuerdo para subir el precio del cereal?

Eso es falso. Pero aunque aunque quedáramos o no en un mismo precio no distaría mucho, porque al final todos tenemos una imagen del precio como muy parecida.

¿Prevén que cuando empiece la cosecha baje el precio del cereal?

Sí, como siempre.

¿Hemos llegado a la cumbre del precio?

Para mí sí. Mira, la mayor queja que tengo como ganadero es que tenemos un sistema muy deficiente en lo que es la volatilidad o inestabilidad del precio. Así no se puede trabajar. . Por ejemplo, en porcino, el 70% de los costes es el consumo de materia prima. Nosotros no podemos pasar de pagar la cebada en verano a 15 o 18 céntimos a pagar ahora en 24. Eso no puede ser porque hay granjas que se arruinan. Debía de haber un sistema de estabilidad. Yo no quiero arruinar al agricultor, tener que pagarlo a 14 céntimos que no llegue a precio de coste, pero tampoco puedo pagarlo a 27. Ahí debía de meter mano la Administración.

¿Cómo le está afectado esto al ganadero?

Muy mal, porque estamos en un momento de incertidumbre bestial, porque la campaña de navidad ha sido decente, pero la campaña de verano fue nefasta y no sabemos cómo va a venir la próxima campaña de verano. Dependiendo de cómo vaya el tema de la pandemia, cómo salgamos de esta, se podrán cebar y matar los cochinos bien o no . Hay un montón de jamones colgados en Guijuelo que de momento no tienen venta. Si a esto le unes los precios que suponen un 70% de los costes de producción, fijate.

¿Cómo se está viendo afectado por la situación de pandemia el porcino ibérico?

Hemos tenido una campaña de navidades decente, no para tirar cohetes, pero mejor de lo que podíamos prever. El pasado año no hubo ni bodas ni comuniones. Prefiero no pensar que pasaría si este año se repitiera esto. Soy optimista, creo que el consumo se va a ir incrementando.

¿Se está reduciendo la cabaña ganadera por eso?

Llevamos unos años que había bajado un poco la cabaña ganadera. Hace unos años se quitaron bastante madres, pero si es verdad que en porcino no tenemos mucha agilidad, y elasticidad para variar ante una situación del mercado. Siempre vamos con retraso.

¿A quién compran el cereal y venden sus productos?

Compramos a agricultores y almacenistas. Han subido un montón las ventas por Internet, vendemos de todo un poco, en España y fuera. Nuestros productos viajan a Portugal, Francia e Inglaterra, pero la mayor parte es de consumo nacional.