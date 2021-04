El Piensos Durán Albense buscará aproximarse aún más a la salvación en Pontevedra

Viernes, 23 de abril de 2021

El Leis Pontevedra eliminó la temporada pasada a los albenses en el play off de ascenso a Segunda División, por lo que estos querrán venganza este fin de semana

El Piensos Durán Albense busca este fin de semana en su visita al Leis Pontevedra aproximarse un poquito más a su objetivo de lograr lo antes posible la permanencia en la Segunda División B. El conjunto gallego es un viejo conocido de los albenses, sobre todo tras eliminarles la pasada campaña en el play off de ascenso a Segunda División, por lo que el equipo que dirige Óscar González querrá vengarse de ellos este fin de semana.

La situación del Piensos Durán Albense a estas alturas del campeonato es de lo más cómoda, coliderando el grupo que lucha por la permanencia junto al Estrada Futsal. Su renta de once puntos sobre el Xove FS, equipo que marca los puestos de descenso, le permiten al equipo de la villa ducal afrontar las jornadas sin tanta presión, aunque con la firme convicción de lograr los tres puntos cada vez que saltan al terreno de juego para conseguir la salvación cuanto antes.



Su rival de esta jornada, el Leis Pontevedra, llega tan solo tres puntos por debajo de los albenses, aunque con un encuentro disputado más que estos. La renovación sufrida por el equipo tras alcanzar la final por el play off de ascenso de categoría la pasada campaña les ha pasado factura, no pudiendo meterse nuevamente en la fase por el ascenso. No obstante, y al igual que los albenses, pelearán por la permanencia este año y para ello pelearán por lograr los tres puntos que se ponen en juego esta jornada ante el Piensos Durán Albense.