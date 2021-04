El cortometraje ‘Domingo tutoriales’ se grabará este fin de semana en La Alberca y Mogarraz

Jueves, 22 de abril de 2021

El colectivo Mangundais, formado por ex estudiantes del grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Salamanca, grabará durante todo el fin de semana en Mogarraz y La Alberca el cortometraje ‘Domingo tutoriales’. El trabajo estará protagonizado por Toño Cuellar y Enríquez Cordovez.

Domingo Tutoriales es la historia de Domingo, un anciano viudo que ha encontrado en YouTube una vía de escape a su soledad. Desde la plataforma, Domingo da lecciones de pintura, más concretamente de retratos, afición que cultiva desde su juventud. Todo cambia el día que su hijo, Edu, viene a darle dos noticias: la buena, que ha encontrado un trabajo tras años en paro; y la mala, que Domingo debe mudarse a su casa para cuidar de su nieto mientras él está trabajando. ¿Que por qué es una mala noticia? Porque en el pueblo perdido de la mano de Dios en el que Edu vive no hay internet, por lo cual Domingo no podrá seguir haciendo sus tutoriales para YouTube.

Con esta historia se busca mostrar cómo las personas de la tercera edad son, en muchas ocasiones, relegadas a la categoría de niños, sin poder de decisión. Esto sucede tanto en el caso de Domingo como en el de miles de ancianos que se ven obligados a tener que acatar decisiones en contra de su voluntad.

El colectivo Mangundais se ha especializado en realización cinematográfica manteniendo la formación continua en este campo. Todos los miembros del equipo están muy ligados y comprometidos con Castilla y León y con la tierra charra. Entre sus trabajos destacan Montesco, Linde, Calles del Barrio Oeste o el Fantasma de Valero.

El trabajo estará protagonizado por Toño Cuellar (La Casa de Papel, Houdini…), que dará vida a Domingo, y Enrique Cordovez (Águila Roja, Una terapia en las afueras, Spot danz o Prohibido suicidarse).

El trabajo ha contado con la colaboración de Salamanca Film Commission, la Universidad de Salamanca, la Diputación Provincial, los ayuntamientos de Mogarraz y la Alberca, la Casa Museo Satur Juanela y los colectivos teatrales de la zona.