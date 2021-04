Carlos de la Nava habla de su futuro: “Ojalá pueda estar en Unionistas el año que viene y muchos más”

Jueves, 22 de abril de 2021

Carlos de la Nava, capitán de Unionistas, habla con SALAMANCA AL DÍA tras cumplir 28 años sobre el importante choque ante la Cultural, los requisitos de la PRO, el Reina Sofía y su futuro.

Vestuario: “Estamos muy bien. Sabíamos que nos jugábamos mucho en el último partido y que si perdíamos se nos podían ir las opciones del playoff, aunque por suerte nos salió bien. Hay ganas de seguir peleando para meternos entre los tres primeros”.

Triunfo y gol: “Contento por todo, por los tres puntos y el gol, que ya hacía tiempo que no marcaba y siempre es bonito poder hacerlo”.

Cultural: “Es un muy bien equipo y un campo difícil, pero nosotros hemos demostrado que podemos competir en cualquier sitio. Esperamos un partido complicado, cerrado y ellos vienen de una mala racha, así que todo se decidirá por detalle. Intentaremos seguir con la buena dinámica y lograr los tres puntos”.

Más peligrosos por estar heridos ellos: “Sabemos que puede que cuenten con más exigencia que nosotros y vamos a intentar aprovecharlo. Son jugadores muy experimentados y tenemos confianza para aprovechar sus dudas, especialmente las que tengan al principio”.

Final: “En una Liga tan corta, cualquier tropiezo hace que parezca que te quedas un poco atrás. Estamos los cinco equipos en tres puntos y si es cierto que si perdemos se puede abrir un poco de brecha, pero pensamos en poder ganar y meternos de lleno ahí. Hay que aprovechar cada partido”.

Burgos. más asequible por tenerlo hecho: “No pensamos todavía en el Burgos. Parece un tópico, pero no podemos hacerlo porque nos equivocaríamos. Están clasificados y ojalá que vengan más relajados, aunque también será difícil. Primero vamos a por la Cultural”.

Obras del Reina Sofía: “No veo ningún avance. No sé cómo irá el papeleo, pero nosotros que estamos allí, lo vemos todo igual. Ojalá que se pueda acabar lo antes posible y ya está yendo público, aunque necesitamos a toda la afición. A ver si la próxima temporada puede estar acabado para el primer partido”.

Requisitos de la PRO y cambio a césped natural en la 22/23: “Yo lo pienso y no es un tema mío, pero no sé cómo se arreglaría. El club buscaría alguna solución. Son requisitos bonitos y si se hace una categoría profesional son buenos pasos, aunque para algunos clubes va a ser complicado. Confío en poder disfrutarla muchos años”.

Seguir en Unionistas porque tiene contrato y tras bajada de sueldo: “No lo había pensando aún. Nos estamos jugando mucho y quiero acabar bien el año, después ya pensaré en el futuro. No he pensado si salir, si me quedaré… el fútbol da muchas vueltas, yo aquí estoy muy contento y hemos conseguido un objetivo muy bonito. Ojalá pueda estar en Unionistas el año que viene y muchos más. Ya habrá tiempo de hablar”.