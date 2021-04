Los polémicos carteles de Vox en la campaña de Madrid contra los menores extranjeros no acompañados 

Martes, 20 de abril de 2021

La Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias de oficio para investigar la presunta comisión de un delito de odio, y hasta la Iglesia ha pedido evitar los discursos de odio

El Gobierno ha anunciado que emprenderá acciones legales contra los polémicos carteles de Vox señalando a los menores extranjeros no acompañados. Mientras, la Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias de oficio para investigar la presunta comisión de un delito de odio por parte del partido de Santiago Abascal. Y hasta la Iglesia ha pedido en Madrid evitar los discursos de odio en debates y publicidad electoral.

Este martes, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha anunciado que su departamento y el Ministerio de Igualdad han iniciado acciones legales y han puesto en manos de la Fiscalía los carteles de Vox en la estación de Cercanías de Renfe de la Puerta del Sol, en los que se señala a menores extranjeros no acompañados. "Las instituciones democráticas no pueden permanecer indiferentes ante la discriminación a la infancia y la extensión del odio de la ultraderecha. El Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 iniciamos acciones legales y ponemos en conocimiento de la fiscalía este ataque", ha señalado Belarra en un mensaje publicado en la red social Twitter.

En concreto, los carteles incluyen mensajes como 'Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes', junto al logo de Vox y su lema de campaña 'Protege Madrid'. En el mismo cartel se ve la imagen de dos personas, una mujer de avanzada edad y, en otro, un hombre encapuchado y enmascarado con tez oscura.

Por su parte, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado se va a ocupar de intentar retirar de la estación de Cercanías de Renfe de la Puerta del Sol los carteles que ha colgado Vox. Además, ha acusado al partido de Santiago Abascal de estar provocando un "deterioro de la convivencia" porque, a su juicio, "practican la violencia", que "no hace falta que sea física". Así, ha afirmado que también es violencia "el acoso, el hostigamiento permanente contra todos" los que no piensan como ellos.

"Son mejores no acompañados, menores, da igual de donde vengan. Luego no vale lamentarse y ponerse plañidero cuando un inmigrante muere en las costas, entonces es un drama, pero si lo tienes vivo, es una molestia. Esa hipocresía", ha denunciado en un mitin del PSOE en Parla.

La Fiscalía de Madrid ya ha abierto diligencias de oficio para investigar la presunta comisión de un delito de odio por parte de Vox con el citado cartel electoral en el que compara las pensiones con el coste mensual destinado a los menores extranjeros no acompañados, han confirmado a Europa Press fuentes fiscales.

Por su parte, la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid ha pedido a los partidos políticos que concurren a las elecciones a la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo que los debates y la publicidad electoral eviten cualquier forma de discurso de odio, de estigmatización a la población vulnerable y de falta contraposición de derechos.

"En razón de nuestra tarea, nos preocupa especialmente la situación de las personas migrantes y, en particular, de la infancia en situación de desventaja que, con independencia de su nacionalidad, goza en nuestro país de todos los derechos que su dignidad, no mensurable en términos económicos, reclama, como reconocen los convenios internacionales suscritos por España. El alarmismo, el miedo y la xenofobia no pueden ser fomentados y explotados con fines políticos (cf. Fratelli tutti 39 y 86)", advierte.