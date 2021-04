Chuchi Jorqués se queda sin dos piezas claves del Guijuelo como Pino y Josín

Miércoles, 21 de abril de 2021

El delantero y el central recibieron la quinta amonestación de la campaña y no jugarán en el feudo del Lealtad

Chuchi Jorqués se quedó sin dos piezas claves del Guijuelo como Antonio Pino y Josín. El delantero y el central recibieron la quinta amonestación de la campaña con el Sporting ‘B’ y no jugarán en el feudo del Lealtad en Les Caleyes, aunque el técnico esperará no notar mucho sus ausencias en busca del milagro de no vivir un doble descenso.

Por otro lado, todo apunta a que el capitán Jonathan Martín podría regresar a los terrenos de juego tras recuperarse de una lesión, puesto que la pasada semana estaba en la recta final, según el club en su parte médico.