¿A partir de qué momento se puede vender una casa heredada? 

Martes, 20 de abril de 2021

La tenencia o no de un testamento y el consenso entre los herederos agiliza los tiempos a la hora de recibir la herencia

Antes de poner en venta una casa heredada hay que realizar una serie de trámites, ya que de lo contrario la operación no podría llevarse a cabo. En concreto, hay que estar en posesión de los documentos legales requeridos, aceptar efectivamente ante notario esta herencia y pagar los impuestos correspondientes por este trámite. Tras esta aceptación, se inscribe la vivienda con el nuevo propietario en el Registro de la Propiedad y a partir de aquí se puede tramitar la venta de este inmueble, igual que cualquier otro. Por tanto, no se puede vender una casa sin aceptar la herencia porque el titular legal de la propiedad seguirá siendo la persona fallecida hasta que no se produzca el cambio de titularidad, tal y como explica la red inmobiliaria Comprarcasa.

¿Cuánto tiempo se tarda en heredar una vivienda?

El tiempo que se tarda en realizar el procedimiento para adquirir una vivienda puede ser de meses o años, todo depende de dos factores fundamentales: la tenencia o no de un testamento y el consenso entre los herederos. Según un estudio de la OCU de 2020, un 17% de españoles reconoce haber tenido problemas de disputas sobre la herencia.

Uno de los conflictos más frecuentes es que parte de los herederos quieran vender la casa, mientras que otra se incline por venderlo. Para poder traspasar la casa es necesario que todos estén de acuerdo o bien, buscar una alternativa, como comprar la parte correspondiente o acudir a la vía judicial. La clave es la negociación para evitar la subasta pública de la propiedad.

Cómo no malvender una casa heredada

Para evitar que la propiedad familiar se malvenda, una vez que ya es titularidad de los herederos y éstos están de acuerdo en traspasar el inmueble, conviene recordar algunas cuestiones, como valorar un ‘lavado de cara de la vivienda’. En muchos casos, basta con dar una mano de pintura y quizá un repaso a los suelos para mejorar el aspecto de la vivienda.

También hay que evitar equivocarse al poner el precio de venta. Las viviendas que salen con un precio por encima del adecuado, se terminan vendiendo por debajo de su precio. Con el fin de evitar una mala operación, conviene poner un precio de mercado.