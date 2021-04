Último adiós al Duque de Edimburgo en la capilla de San Jorge

Un día triste para Reino Unido que está celebrando este sábado el funeral al Duque de Edimburgo, donde ha llevado a cabo un minuto de silencio en recuerdo al Príncipe Felipe. Ha sido la mujer de su vida, la Reina Isabel II la que ha encabezado este acto con una mirada serie y vestida de luto riguroso.

Los servicios funerarios han comenzado ya con el primer traslado de los restos mortales del duque, fallecido el viernes de la semana pasada a los 99 años de edad, a la capilla de San Jorge, y en lo que se trata de la primera aparición en público de la monarca británica desde el deceso.

El ataúd ha sido ya introducido en la capilla, sobre los hombros del Jefe del Estado Mayor de Defensa, General Sir Nicholas Carter, junto con los jefes del Ejército, las Fuerzas Aéreas y la Marina británica. A continuación, el Arzobispo de Canterbury dará la bendición después de que el ataúd haya sido bajado a la Bóveda Real.

De acuerdo con las regulaciones de salud actualmente vigentes en Inglaterra, solo 30 invitados estaban invitados a la ceremonia, la mayoría de ellos miembros de la Familia Real. El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció la semana pasada que se excusaría del evento para permitir la entrada de más familiares y allegados.

ASISTENTES

A pesar de que sea uno de los días más tristes para la corona británica por celebrarse el funeral de un hombre que fue embajador de ella hasta sus últimos días, que supo cual era su lugar y lo respetó siempre de la mano de la Reina Isabel II, el Duque de Edimburgo, la lupa este sábado estaba puesta en el Príncipe Harry.

Se sabía desde hace ya unos días que Meghan Markle no asistiría a esta despedida por su embarazo, pero en cambio, su marido sí y así ha sido. Harry ha caminado detrás del féretro de su abuelo al lado de su hermano, el Duque de Cambridge, pero no lo han hecho mano a mano y no precisamente por las restricciones de la Covid, sino porque su primo Peter Phillips se ha puesto en ambos de los dos.

Cabe recordar que la distancia entre los dos hermanos cada vez es más evidente y que hoy se ha producido un reencuentro que hace tiempo los medios más sensacionalistas estaban buscando.

En total han sido 9 los miembros de la Familia Real que han caminado detrás del ataúd del Príncipe Felipe: sus cuatro hijos, sus tres nietos varones y mayores, su único yerno y su sobrino nieto. En la primera fila, la Princesa Real Ana y el Príncipe de Gales. En segundo lugar, los Príncipes Eduardo y Andrés. En la tercera fila, los hermanos Guillermo y Harry separados por su primo Peter Phillips. En cuarta fila, Vicealmirante Tim Laurence, segundo marido de la princesa Ana, y el Conde de Snowdon, hijo de la princesa Margarita.