Paso de gigante hacia la permanencia ante el Sala Ourense (8-6)

Sábado, 17 de abril de 2021

Sufrida victoria de los albenses ante un correoso equipo gallego que presentó batalla en el Municipal de Alba de Tormes hasta el último minuto del partido

El Piensos Durán Albense dio este sábado un paso de gigante hacia la permanencia en la categoría tras derrotar por ocho a seis (8-6) al Sala Ourense en un partido igualado y de lo más atractivo para el espectador. Los albenses lograron una sufrida victoria ante un correoso equipo gallego que presentó batalla en el Municipal de Alba de Tormes hasta el último minuto del partido.

Los errores penalizaron a los de Alba de Tormes durante la primera mitad, aunque, aun así, pudieron marcharse con ventaja de un gol al túnel de vestuarios. Dos de los tres goles gallegos en la primera parte llegaron tras perder el balón en la zona de creación del juego. Entre tanto, dos goles de Morales y otros dos de Raúl habían permitido al equipo dirigido por Óscar González mantenerse primero en el partido y después remontarlo en apenas treinta segundos para acabar marchándose al descanso por delante.

Tras la reanudación, continuó la igualdad en el juego, aunque Juan amplió la distancia tras un error en la salida de balón del Sala Ourense. Pero, nuevamente, otro error albense, esta vez de Raúl tras perder el balón siendo el último hombre, suponía un nuevo gol gallego.



Los albenses no consiguieron marcharse en el marcador hasta que Morales anotó de penalti en una jugada en la que era expulsado el visitante Arturo, ex jugador del Piensos Durán Albense. Morales no fallaba en esta ocasión la pena máxima y completaba su triplete de goles.

Con desventaja de dos tantos, el Sala Ourense apostó por el portero jugador, pero en la primera jugada atacando así encajaron el séptimo gol tras aprovechar Jorge un fallo.

Parecía entonces que el partido se había decantado del lado local, pero los gallegos tiraron de coraje, logrando dos goles casi consecutivos para meterse de nuevo en el partido a falta de un minuto.

Sin embargo, en otro fallo con balón jugando con portero jugador, Raúl marcaba a portería vacía, completando también su triplete de goles al igual que Morales, y llevando así la tranquilidad a la parroquia albense de cara a los segundos finales de partido.

Con esta nueva victoria en Alba de Tormes, el Piensos Durán Albense se aproxima todavía más a su objetivo de lograr lo antes posible la permanencia.