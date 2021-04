ENTRE PUENTES

AZNAR EN LA INTIMIDAD

Un artículo de Eugenio Trías, (que recoge Vázquez Montalbán en el prefacio de su libro la “Aznaridad”), relaciona al ex presidente en unas líneas, reconociéndole el mérito de haber llevado a la derecha española hasta el centro- frente al estilo “autocrático y mezquino del socialismo dominante”-. En las páginas autobiográficas de un libro de Aznar, el mismo reconoce la influencia de su abuelo Manuel Aznar aupado por Franco a dirigir la Vanguardia y Agencia EFE. Tenía también una cierta admiración por Azaña, al igual que el nieto José María Aznar, se inclinaba a hablar de Azaña más que de Franco porque evidentemente estaba claro que la nueva derecha debía romper complicidades con el franquismo, con la suficiente delicadeza como para no perder el respaldo político y electoral.

Hace unas semanas, Aznar concedió una entrevista al periodista de la sexta, Jordi Evole- un inteligente y sagaz entrevistador; - ¡al preguntarle por qué había accedido finalmente a dicho encuentro-¡ respondió el ex presidente: por su insistencia y perseverancia- Y servidor,- no es ningún mérito- no le creyó, tal como muchos otros supongo, que evidentemente conocen toda su carrera política, alocuciones, mítines y decisiones en todas sus variantes desde que alcanzo – de aquella manera- lograr un voto más que Juan José Laborda en Castila León y alzarse presidente de la comunidad, que fue su trampolín de la mano de Fraga, para presidir el PP, de aquel momento, tras el batacazo de Hernández Mancha, con la marca de Alianza popular.

Volviendo a la entrevista de Evole, Aznar siguió fiel a sí mismo, sin asomo de autocrítica, con cierta soberbia, altanero y esquivo, o sea en su línea de creerse superior, no defraudo. Pero conociendo el paño, algunos nos preguntábamos: ¿Cómo se producía este nuevo desembarco? ¿Qué estaba tramando? ¿Qué barruntaba?. ¿Qué mensaje lanzaba?... etcétera, y ahora viendo los movimientos del partido, las declaraciones, y actuaciones, para poner rumbo a elecciones en Madrid, se ve, se nota, se siente, que la mano del adusto y arrogante Aznar, junto a su valido Miguel Ángel Rodríguez, este ya situado en la retaguardia de Ayuso, queda bien claro quien mueve los hilos para empezar a aglutinar a toda la derecha, sea del color que sea; - que luego ya veremos-.

Posiblemente servidor, tenga sobre este aspecto unas ideas y unos argumentos, que puedan parecer entre diabólicos y faltos de fundamento, pero no obstante me atrevo a pronosticar, que la aparición de Aznar y Miguel Ángel Rodríguez,-(este ya colocado en el despacho de la comunidad madrileña y asesorando a, la hasta ahora presidenta), ambos están diseñando una estrategia, para sacar del poder al Gobierno- PSOE- Podemos-, al mismo tiempo que la oficina “aznarista” Faes, enviara los discursos, y las proclamas que deben hacerse, para con dicha revolución ganar Madrid primero aprovechando los disturbios e incongruencias cometidas durante los confinamientos y restricciones y el retorno a la nueva normalidad.



Para esta operación, el adusto Aznar habría elegido a Díaz Ayuso como su nuevo delfín y adalid de la nueva política neoliberal que intenta implementar en el escenario post coronavirus y que desde su atalaya de la Puerta del Sol, se habría convertido en el vivo reflejo de la incongruencia, que consigue desarbolar cualquier estrategia opositora que sea mínimamente racional. Así, primero derrumbar a Ciudadanos, del que se valió para ocupar la presidencia, y después engullirlo apoyado por los “chaqueteros”, vividores y correveidiles, comprados, afirmándolos en sus cargos, y seguir llenando la valija. Y ahora dejar a Vox, que se acerque a su madriguera, y caigan en sus redes-[al tiempo]- ya está de nuevo la derecha en lo que ellos llaman “centro”. Estas lecciones que Ayuso aprende con notoria rapidez, esas respuestas fuera de tono, ese enfrentamiento y saltos por encima del gobierno, azuzándolo en cada altavoz que encuentra a su paso, son lecciones de “Aznaridad” y revisadas por Miguel A. Rodríguez. Se han desprendido de todo aquel que levantaba la mano, han “fagocitado” CIUDADANOS, y ahora en sus controvertidas decisiones y manifestaciones, nos permite “aventurar que nos encontramos ante un caso típico de táctica política, con recetas e ingredientes cocinados desde la cocina de FAES.

“La fase actual consistirá en aprovechar el caos sanitario, el reto con la hostelero, el Zendal, Vacunas rusas, y no tardara en otras “operaciones” de corte popular y presencia callejera, para forzar al Gobierno Sánchez a aplicar medidas, pronunciarse fuera de Moncloa, y entrar al trapo de sus procacidades, y, tras llamar a la desobediencia activa, provocar una posterior rebelión de las Comunidades gobernadas por el PP contra el “Gobierno ilegítimo” de Sánchez. Y de paso mover la silla de Casado. Este movimiento teledirigido por la Fundación FAES contará con la colaboración activa de las élites empresariales y judiciales para dar el jaque mate al Gobierno Sánchez y forzar la celebración de unas nuevas Elecciones en las que no sería descartable la polarización extrema de un electorado que deberá elegir entre un nuevo Frente Popular integrado por el PSOE, Unidas Podemos y corrientes periféricas afines, o dar su voto a la nueva CEDA integrada por el PP, Vox y los restos del naufragio de Cs”. ¿Qué no se lo creen, hacen bien, pues a buen seguro, será todo fruto de mi invención, y si ocurriera, será pura coincidencia?...” Evidentemente no es instantáneo, pero se está macerando”…

Fermín González salamancartvaldia.es blog taurinerías