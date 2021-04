Haber pasado la Covid-19 no protege completamente a los jóvenes de la reinfección, según un estudio

Viernes, 16 de abril de 2021

Los autores del estudio subran que la vacunación sigue siendo necesaria para estimular la respuesta inmunitaria, prevenir la reinfección y reducir la transmisión

Haber pasado la infección por COVID-19 en el pasado no protege completamente contra la reinfección en los jóvenes, según un estudio que, además, ha observado que los participantes que no habían sido previamente infectados con SARS-CoV-2 (seronegativo) tenían un riesgo cinco veces mayor de infección que los participantes que estaban previamente infectados.

El estudio observacional se realizó en más de 3.000 miembros sanos del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, la mayoría de los cuales tenían entre 18 y 20 años. Los autores dicen que a pesar de una infección previa y la presencia de anticuerpos, la vacunación sigue siendo necesaria para estimular la respuesta inmunitaria, prevenir la reinfección, reducir la transmisión y que los jóvenes deben recibir la vacuna siempre que sea posible.

Publicado en la revista 'The Lancet Respiratory Medicine', el estudio, realizado entre mayo y noviembre de 2020, muestra que alrededor del 10% (19 de 189) de los participantes que estaban previamente infectados con SARS-CoV-2 (seropositivo) se volvieron a infectar, en comparación con nuevas infecciones en el 50% (1.079 de 2.247) de participantes que no habían sido previamente infectados (seronegativos).

Aunque el estudio se realizó en reclutas marinos jóvenes, en forma, en su mayoría hombres, los autores creen que el riesgo de reinfección encontrado en su estudio se aplicará a muchos jóvenes, pero que las tasas exactas de reinfecciones no serán aplicables en otros lugares (debido a la sobrepoblación condiciones de vida en una base militar y el contacto personal cercano requerido para el entrenamiento básico que probablemente contribuya a una mayor tasa de infección general que la observada en otros lugares).

Por ejemplo, un estudio de 4 millones de personas en Dinamarca también encontró que el riesgo de infección era cinco veces mayor en las personas que antes no habían tenido COVID-19, pero encontraron que solo el 0,65% de las personas que tenían COVID-19 durante la primera ola dio positivo nuevamente durante la segunda ola, en comparación con el 3,3% de las personas que dieron positivo después de haber sido inicialmente negativo.

"A medida que los lanzamientos de vacunas continúan ganando impulso, es importante recordar que, a pesar de una infección previa por COVID-19, los jóvenes puede contraer el virus nuevamente y aún así transmitirlo a otras personas. La inmunidad no está garantizada por infecciones pasadas, y las vacunas que brindan protección adicional aún son necesarias para aquellos que han tenido COVID-19", señala el profesor Stuart Sealfon, de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, EEUU, y autor principal del estudio.

En el estudio, los reclutas del Cuerpo de Marines de EEUU completaron una cuarentena sin supervisión en casa durante dos semanas antes de ingresar a una instalación de cuarentena supervisada por los marines durante otras dos semanas. Recibieron pruebas de anticuerpos para establecer si alguno de los reclutas era seropositivo (previamente habían sido infectados con SARS-CoV-2 y tenían anticuerpos).

También se les hizo una prueba para detectar una nueva infección por SARS-CoV-2 al inicio del estudio y luego en las semanas uno y dos de la cuarentena, y completaron un cuestionario que incluía información demográfica, factores de riesgo, historial médico y síntomas de COVID-19. Los participantes fueron excluidos del estudio si dieron positivo para COVID-19 mediante una prueba de PCR durante su cuarentena supervisada. Después de la cuarentena, los reclutas que no tenían COVID-19 ingresaron al entrenamiento básico y fueron evaluados para detectar una nueva infección por SARS-CoV-2 mediante pruebas de PCR cada dos semanas.

Los reclutas que dieron positivo por una nueva segunda infección por COVID-19 durante el estudio fueron aislados y el equipo del estudio realizó un seguimiento con pruebas adicionales. También se tomaron los niveles de anticuerpos neutralizantes de participantes seropositivos y seropositivos seleccionados posteriormente infectados que no se reinfectaron durante el período de estudio.

De los 2.346 infantes de marina seguidos el tiempo suficiente para este análisis de la tasa de reinfección, 189 eran seropositivos y 2.247 eran seronegativos al comienzo del estudio. En ambos grupos de reclutas, hubo 1.098 (45%) nuevas infecciones durante el estudio. Entre los participantes seropositivos, 19 (10%) dieron positivo para una segunda infección durante el estudio. De los reclutas que fueron seronegativos, 1.079 (48%) se infectaron durante el estudio.

¿Por qué ocurrieron estas reinfecciones?

Para comprender por qué ocurrieron estas reinfecciones, los autores estudiaron las respuestas de anticuerpos de los participantes reinfectados y no infectados. Descubrieron que, entre el grupo seropositivo, los participantes que se reinfectaron tenían niveles más bajos de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 que los que no se reinfectaron. Además, en el grupo seropositivo, los anticuerpos neutralizantes fueron menos comunes (se detectaron anticuerpos neutralizantes en 45 (83%) de 54 no infectados y en seis (32%) de 19 participantes reinfectados durante las seis semanas de observación).

Al comparar nuevas infecciones entre participantes seropositivos y seronegativos, los autores encontraron que la carga viral (la cantidad de virus SARS-CoV-2 medible) en los reclutas seropositivos reinfectados era en promedio solo 10 veces menor que en los participantes seronegativos infectados, lo que podría significar que algunos de los que se reinfectaron aún podrían tener la capacidad de transmitir infecciones, pero los autores señalan que esto necesitará más investigación.

En el estudio, la mayoría de los casos nuevos de COVID-19 fueron asintomáticos (el 84% (16 de 19 participantes) en el grupo seropositivo frente al 68% (732 de 1079 participantes) en el grupo seronegativo, o tenían síntomas leves y ninguno fue hospitalizado .

"Nuestro estudio muestra que algunas personas con niveles más bajos de anticuerpos neutralizantes se reinfectaron, lo que indica que es posible que las personas previamente infectadas y recuperadas sean susceptibles a nuevos SARS-CoV -2 infecciones en un momento posterior. Estas reinfecciones pueden ser asintomáticas, como se observó en la mayoría de nuestros participantes. Esta es una consideración importante para mantener la preparación operativa militar de los EEUU", señala el teniente Dawn Weir, del Navy Medical Research Center, EEUU.

Los autores señalan algunas limitaciones de su estudio, incluido el hecho de que probablemente subestima el riesgo de reinfección en personas previamente infectadas porque no tiene en cuenta las personas con niveles muy bajos de anticuerpos después de una infección pasada (en el estudio había un número desconocido de personas en el grupo seronegativo que había sido previamente infectado pero que no tenía niveles detectables de anticuerpos en su prueba de nivel de anticuerpos inicial).

Por último, los autores no pudieron determinar cómo los reclutas seropositivos contrajeron su infección anterior por SARS-CoV-2 y confirmarla mediante una prueba de PCR o determinar qué tan grave era y qué síntomas tenían.

"Este estudio se realizó en un entorno cerrado, pero proporciona algunas ideas interesantes sobre el riesgo de infección posterior por SARS-CoV-2 en la población general u otros entornos. Primero, la tasa de nuevos resultados positivos de la PCR para el SARS-CoV-2 es aproximadamente un 80% menor entre los individuos seropositivos. Estos datos confirman que los individuos seropositivos tienen una protección significativa, aunque limitada, para nuevas infecciones", añade María Velasco del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, España.