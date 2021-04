María Castro, Miguel Hermoso y Gorka Otxoa representarán ‘La coartada’ en el Liceo

Viernes, 16 de abril de 2021

La programación cultural del Ayuntamiento de Salamanca para este fin de semana incluye la obra de teatro ‘La coartada’ en el Liceo. Una obra dirigida por Bernabé Rico e interpretada por María Castro, Miguel Hermoso y Gorka Otxoa.

Será el sábado, a las 19.30 horas y las entradas tienen un precio de 12, 16 y 20 euros y están a la venta en la taquilla del teatro y en www.ciudaddecultura.org

Sinopsis

Cuenta la historia de Ana, una mujer al límite, divorciada y atormentada por su pasado, que pide ayuda a su mejor amigo para prepararse a testificar en la que sin duda será la declaración más importante de su vida. De su coartada dependerá no solo la custodia de su única hija sino también su propia libertad. A lo largo de la noche, el enfrentamiento descarnado con sus propios demonios revelará hasta dónde es capaz de llegar para evitar el peor de todos sus miedos: el silencio.

Tal como explica el director de La Coartada, Bernabé Rico, “esta obra supone un reto dramatúrgico: meter al espectador en la mente de la protagonista para que la acompañe a lo largo de toda la función. Para que no la juzgue sino que conviva dentro de ella. Para que entienda el por qué de unas decisiones a las que esta madre se ve abocada fruto de unas circunstancias que la superan y contra las que se rebela”.

La coartada juega a modo de suspense policíaco, una historia que se va desvelando a medida que los espectadores se van haciendo cómplices de su personaje principal.

La autora de esta obra es Christy Hall, una escritora y poetisa norteamericana, que entre sus trabajos se encuentran la serie para Netflix I'm not ok with this, de la que es cocreadora, guionista y productora ejecutiva; los musicales Trail y Home; o las obras de teatro A painted window, To quiet the quiet (El sonido del silencio); Yours, Isabel, Daddio y The nature of knowing.

El director y autor de la versión que se representa mañana en el Liceo es Bernabé Rico, quien ha vertebrado su carrera tanto en el audiovisual como en el teatro alternando facetas como director, productor, adaptador y guionista. En teatro ha producido: Trigo sucio, La culpa, Muñeca de porcelana, Razas, La velocidad del otoño, Señora de rojo sobre fondo gris, Las heridas del viento y El príncipe de Maquiavelo, entre otras.