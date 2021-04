Vacunados salmantinos destacan la “buena organización” y piden a los políticos “que se entiendan mejor y no se insulten”

Viernes, 16 de abril de 2021

Algunos de los salmantinos que acudían este viernes a la vacunación masiva en el Multiusos para personas de 79 a 74 años han mostrado sus opiniones sobre este proceso en SALAMANCA AL DÍA.

Francisco García García, vecino de la capital charra, destacaba la buena organización y recordaba que la “vacuna hay que ponerla y el que no quiera peor para él, es un adelanto, yo por lo menos me siento más tranquilo”. También mandaba este mensaje a los políticos que están gestionando esta situación: “que se entiendan mejor, que no se insulten, coño, que trabajen”.

Por su parte, Agustín Merino Sánchez, natural de Los Santos pero residente en Salamanca, coincidía en que “está bien organizado, a ver si de una vez por todas desaparece esto y nos vamos serenando. Es necesario vacunarse, si esto nos sirve para combatir la pandemia debiera de hacerlo toda la gente”. En relación a los representantes públicos apuntaba que “llos políticos dejan mucho que desear, muchos de ellos, tendrían que tomar otras medidas más competentes que las que están tomando”.

Finalmente, María Isabel Blázquez Hurtado de Mendoza, vecina de Santa Marta de Tormes, explicaba que “he sido auxiliar y veo que la organización está muy bien”. En su opinión es vital vacunares y “el que tenga miedo que lo deje a la puerta de la calle que con miedo no se va a ninguna parte”. Respecto a la gestión de la pandemia concluía que “hay políticos buenésimos y otros malísimos”.

Fotos de Guillermo García