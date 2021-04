“Nos hacen calificar los cebaderos y después de gastar el dinero en las instalaciones no nos dejan traer aquí los terneros”. José María Corrales, ganadero y tratante

Viernes, 16 de abril de 2021

Una de las principales quejas que se escuchan en el mercado de ganados de los lunes en Salamanca desde hace unas semanas es la prohibición de trasladar terneros procedentes de cebaderos calificados para su venta. El ganadero y tratante José María Corrales de Montehermoso muestra su descontento con esta nueva normativa. “No nos dejan traer los terneros de cebadero calificado”, “¿si hacemos saneamiento a los terneros, por qué no pueden venir, esa ley de donde se la han sacado?”, explica y pregunta indignado este profesional extremeño.

¿A qué se refieren con calificados?

Calificado es que todos los animales que entran ahí están saneados, que proceden de ganaderías calificadas.

¿Qué se pretende con esta medida?

Quieren que hagamos un cambio de cebaderos, que se llama código de trato, pero esto nos cuesta más de un año, ¡otro sangrado!

¿Qué ha traído hoy al mercado?

Tenía para traer, pero como no nos dejan traer de cebadero no lo pude traer. Por eso hay cada vez menos animales. Tienen que venir derechos de las explotaciones de campo.

¿Usted lleva muchos años viniendo aquí?

Por lo menos 30 años.

¿Suele ir a más mercados?

No vamos porque no hay. El de Talavera lo cerraron y este, como sigan así, terminarán por cerrarlo.

¿Qué destacaría del mercado?

Que está la cosa floja, hay pocos animales porque no pueden venir. Yo tenía mercancía y no la pude traer porque no me dejan.

¿También es ganadero?

Si de vacas de cría, limusinas.

¿Cómo están los precios?

Flojos

¿Está afectando el tema del coronavirus?

No, porque no han salido brotes de personal. El precio de los piensos es muy caro. A estos precios no se pueden cebar los terneros.

¿Si no se pueden cebar, por qué los siguen cebando?

Se siguen cebando quienes porque el que tiene instalaciones tiene que meterlos, pero en vez de estar al 100%, igual están al 50%, no están a pleno rendimiento.