Jorge Mora: “Un jugador tiene que tener minutos para poder quedarse en un club, pero mi ilusión es seguir”

Jueves, 15 de abril de 2021

Jorge Mora, centrocampista mexicano del Salamanca UDS, muestra sus impresiones sobre la temporada, su falta de minutos y el partido clave con el Covadonga de este fin de semana tras dos meses sin jugar al hacerlo en Oviedo el pasado domingo.

Dos empates mereciendo ganar en la segunda fase: “Estamos bien, tranquilos por lo visto en los juegos. En los dos hemos sido superiores a los rivales, ha faltado contundencia y saber manejar los partidos. Nos veo con el ánimo al 100% y con ganas de salvarnos”.

Volver a jugar dos meses después: “Me sentí bien, aunque un poco desubicado en cuestión de los movimientos. Físicamente me vi bien y con los compañeros también. Siempre he trabajado para tener minutos y ahí vamos buscándolos, igual que la confianza de Lolo”.

Año raro por no tener minutos teniendo talento: “La verdad que es raro para mí. Nunca me había pasado esta situación y Lolo buscaba otras cosas al principio de esta vuelta para no perder más puntos y al final se fueron dando los resultados. Respetaron a los que estaban jugando”.

Decepcionado por no jugar con Lolo y sí con Egea y Dueñas: “Venía bien con Egea. Decepcionado estoy por no jugar, pero es lógico. Yo siempre digo que, a pesar de los resultados o que no juegue, lo importante es el equipo, que ha retomado la confianza que había perdido. En lo personal, no estoy desmotivado, pero si llegas a desperarte y a pensar en que cosas que pueden pasar en el futuro. Sigo trabajando desde el primer día para ser titular y juegue o no, voy a apoyar al equipo”.

Futuro: “Un jugador tiene que tener minutos para poder quedarse en un club. Yo estoy encantando con la ciudad, el equipo y mi ilusión es seguir. No he hablado con nadie del club, tenemos confianza de salvar la categoría y poder hacer bien las cosas en los seis partidos que quedan. Lo primero es eso y luego ya veremos en que situación queda cada uno”.

Covadonga: “Estamos conscientes de que es una final para nosotros. No puedo decir que el rival sea bueno o malo, porque al final los resultados son muy engañosos y nos pasó en la primera vuelta. Desde el Salamanca hemos enfrentado a cualquier rival con respeto”.

Afición: “Siempre han estado a la altura y ojalá sigan así. El apoyo que dan en el Helmántico se siente y a los rivales les afecta”.