Jon Rojo y Segunda: “La clave está en hacer un buen partido este fin de semana, ganar y nos meteríamos de pleno en la pelea”

Jueves, 15 de abril de 2021

Jon Rojo, lateral zurdo de Unionistas, atiende a SALAMANCA AL DÍA antes de medirse al filial del Real Valladolid en el Reina Sofía, que contará con 108 socios en las grada.

Duro inicio de segunda fase: “Es cierto que los resultados no nos han acompañado, pero estamos optimistas porque por sensaciones y juego damos la cara y competimos, así que tenemos confianza”.

Se aleja la Segunda: “Quizás es un poco más complicado que al inicio, pero la clave está en hacer un buen partido este fin de semana, ganar y nos meteríamos de pleno en la pelea”.

Valladolid: “Esperemos llevar el partido a nuestro territorio, apretar desde el principio, que no se sientan cómodos y demostrarles desde el inicio que vamos a por los tres puntos”.

Físico: “Me encuentro físicamente y a nivel de confianza en el mejor momento de la temporada. Es cierto que no es un año habitual y hay menos partidos de lo normal, pero por eso me siento bien”.

Goles: “Estoy atacando más y teniendo más importancia en el juego ofensivo. Al final es lo que más se disfruta”.

Afición en casa: “Lo hablamos entre nosotros, aunque el numéro sea reducido sí que se nota que haya alguien animando. Lo echamos de menos a principio de temporada”.

Renovar: “Hasta el momento ni me he reunido ni he recibido ninguna llamada, por lo que quiero centrarme en terminar la temporada bien. Ya hablaremos tranquilamente”.