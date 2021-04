En marcha la reposición de contenedores de residuos sólidos urbanos y de reciclaje

Martes, 13 de abril de 2021

Desde hace unos días se viene produciendo una reposición de contenedores en Ciudad Rodrigo, en virtud del contrato de prestación del servicio de recogida de basuras que mantiene la empresa Urbaser con la Mancomunidad Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón, cuyo presidente, José Andrés Suárez Piña, compareció en la tarde del martes junto al vicepresidente de la entidad y delegado de Salud Pública y Medio Ambiente del Ayuntamiento mirobrigense, Ramón Sastre, y el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, para informar de esta renovación.

Según explicó Ramón Sastre, de momento ya se han sustituido 43 contenedores en Ciudad Rodrigo, más de la mitad, 23, de reciclaje de envases, en la Avenida de Salamanca (5), Avenida de Béjar (3), calle Wetones (2), calle Peña del Sastre (2), Avenida de España, calle Santa Elena, calle Batuecas, General Castaño, Avenida Los Cañitos, Figueira da Foz, El Fortín y Puerta del Sol, además de 3 unidades en las propias instalaciones de Urbaser.

Además, se han colocado 13 nuevos contenedores para el reciclaje de papel y cartón, en la Avenida de Salamanca (5), Paseo de Los Paredones (2), calle Santa Elena, Avenida de Béjar, Bomberos Voluntarios, Donantes de Sangre, Batuecas y Dionisia Repila. La novedad de estos contenedores para el reciclaje de envases, y papel y cartón, es que son de carga lateral, lo que facilitará su recogida.

Junto a ellos, se han situado 7 nuevos contenedores para la recogida de residuos sólidos urbanos, en la Avenida de Salamanca (3), Avenida de España, Paseo de los Paredones, Bomberos Voluntarios, y calle Donantes de Sangre. A la hora de escoger los lugares, se ha optado por grandes avenidas y entradas a la ciudad, en definitiva, “las zonas más visibles, en las que tenemos que dar mejor imagen”, según apuntó Marcos Iglesias, sustituyendo a “los antiguos que no daban buena imagen” y además tenían problemas de salubridad.

Respecto a los contenedores de reciclaje de papel y cartón, y para los residuos sólidos urbanos, pronto llegarán más unidades. Asimismo, también está previsto colocar “en breve” 47 nuevos contenedores de recogida de vidrio. Fuera de Ciudad Rodrigo, ya se han colocado nuevos contenedores de recogida de residuos urbanos en Sancti-Spíritus, Aldehuela de Yeltes y Diosleguarde, teniendo en marcha la Mancomunidad “un estudio” de los contenedores que hay en todas las localidades que la integran, incluido de Miróbriga, para ir actuando en los mismos.

Junto a este proceso de reposición, Urbaser también está trabajando en la supresión de los contenedores soterrados del centro histórico de Ciudad Rodrigo (“uno de los problemas más urgentes”, según José Andrés Suárez Piña), anunciando Ramón Sastre que la operación continuará con los situados fuera de murallas, en lugares como la calle Wetones o las inmediaciones de la Iglesia de San Cristóbal.

José Andrés Suárez Piña expresó que “desde el minuto 0 de la legislatura hay buena sintonía entre la Mancomunidad y el Ayuntamiento”, y que “Urbaser no está poniendo problemas; no sé por qué antes no cumplían el contrato y ahora sí facilitan que haya mejoras”. En la misma línea, Marcos Iglesias apuntó que la Mancomunidad está haciendo “un buen trabajo, ya que se está dando solución a problemas que llevaban años enquistados”, añadiendo que “tiene que haber voluntad y exigir las administraciones que se cumpla”.