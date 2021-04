Vacunación masiva este martes en Vitigudino para personas nacidas entre 1935 y 1941

Lunes, 12 de abril de 2021

Las franjas horarias de vacunación se han programado con suficiente amplitud para que no sea necesario acudir con anterioridad a la hora señalada en cartel y evitar así esperas y aglomeraciones

Este martes, 13 de abril, tendrá lugar en el frontón de pelota de Vitigudino una nueva vacunación masiva contra la COVID-19. En esta ocasión podrán acudir todas aquellas personas residentes en los municipios de la Zona Básica de Salud de Vitigudino, nacidas entre 1935 y 1941, ambos inclusive, que no hayan sido vacunadas hasta la fecha.

A diferencia de las vacunaciones programadas de cada jueves en Vitigudino, no se realiza llamada previa a los vacunados, por lo que deberán acudir al punto de vacunación de acuerdo a la franja horaria que figura en el cartel de más abajo y cuya distribución se ha realizado por año de nacimiento.

El equipo sanitario de vacunación recomienda no acudir a la vacunación con anterioridad a la hora correspondiente a cada grupo, en primer lugar para que no se produzcan aglomeraciones y en segunda lugar para no soportar una espera inútil a las puertas del centro de vacunación. El inicio de la vacunación con los nacidos en el año 1935 comenzará a las 11.00 horas, mientras que a partir de las 14.20 horas se vacunará a los nacidos en 1941, últimos en vacunarse.

En total se prevé la vacunación de 546 personas de entre 80 y 86 años, residentes en municipios a la Zona Básica de Salud de Vitigudino, por lo que deberán abstenerse de acudir a la vacunación aquellas personas con cartilla sanitaria que no corresponda a localidades pertenecientes a esta área de salud.



La Zona Básica de Salud de Vitigudino está integrada por los municipios de: Ahigal de Villarino, Almendra, Barceo, Bogajo, Brincones, Cabeza del Caballo, Cipérez, Encinasola de los Comendadores, Espadaña, Guadramiro, Iruelos, Moronta, Peña (La), Peralejos de Abajo, Peralejos de Arriba, Pereña de La Ribera, Pozos de Hinojo, Puertas, Sanchón de la Ribera, Trabanca, Valderrodrigo, Valsalabroso, Vidola (La), Villar de Peralonso, Villar de Samaniego, Villares de Yeltes, Villarino de los Aires, Villarmuerto, Villavieja de Yeltes, Vitigudino y Yecla de Yeltes.