Gran entrada en la cita teatral con ‘Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?’

Sábado, 10 de abril de 2021

Unas 130 personas se acercaron en la desapacible tarde del sábado hasta el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo para disfrutar de una nueva cita del semestre de espectáculos escénicos, en este caso de la única sesión puramente teatral para adultos de este ciclo, ya que hasta ahora había habido un recital poético y una zarzuela, y por delante queda un espectáculo de música cabaret (la semana que viene) y tres citas para público infantil/familiar.

Esta propuesta de teatro, de tipo cómico, fue un clásico de Adolfo Marsillach, Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?, que fue puesto en escena por la compañía madrileña Teatro Benavente. El montaje tuvo como protagonistas a Aurora Romero y Luis Miguel, quienes se metieron en la piel de una pareja que se conoce en el metro y se casa apenas 30 días después, acabando por descubrir con el paso del tiempo que no son lo que esperaban uno del otro: él no es un amable caballero y apasionado amante, ni ella una sirvienta virgen.

El espectáculo, dividido en dos actos, contó sobre el escenario con Arturo Acero como DJ, ofreciéndose varios números musicales, como La casita de papel, La zarzamora, Tatuaje, Las cosas del querer, El reloj, La metequé, Corriente y Pasa la vida, para entretenimiento del público asistente, que tuvo que acudir más pronto de lo habitual (la obra empezó a las 19.00 horas en vez de a las habituales 20.00 horas) pero que estuvo cerca de llenar el Teatro, ya que su aforo máximo actual es de 165.

Hay que apuntar que ésta ha sido la tarde que menos entradas ‘se estropearon’, ya que el público encajó bastante bien con los espacios disponibles (otros días, si ha ido una persona sola, ha habido que bloquear el asiento o asientos anexos –las butacas actualmente disponibles están de 2 en 2, o de 3 en 3, para que se puedan sentar juntos aquellos que acuden juntos-).