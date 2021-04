Unionistas, a dar la sorpresa en El Plantío ante un Burgos que huele a playoff de Segunda

Viernes, 9 de abril de 2021

Hernán Pérez no podrá contar con Héctor Nespral, Diego Hernández, Aythami Perera y Benjamín Garay para la cita

Unionistas intentará dar la sorpresa en El Plantío ante un Burgos que huele a playoff de Segunda (sábado, 17:00 horas) con la idea de quitarse de encima el mal sabor de boca, ya que perdió en la primera jornada de la nueva fase del campeonato de Liga ante la Cultural Leonesa por 1-0.

Hernán Pérez no podrá contar con los sancionados Héctor Nespral, Diego Hernández, Aythami Perera, mientras que tampoco podrá hacerlo con un Benjamín Garay que está a la espera de las pruebas médicas para determinar el alcance exacto de una lesión que sufrió durante esta semana en uno de los entrenamientos, mientras que Ramiro Mayor está también tocado.

Así, el técnico del conjunto blanquinegro no contará con dos de sus delanteros, puesto solo Carlos de la Nava está disponible, a pesar de tener molestias en la espalda. “Las sanciones nos limitan muchísimo, son tres jugadores con los que no podemos contar y dos de ellos en una posición específica en la que no hay recambio. Hemos probado con un 4-3-3 con un punta fijo o un 4-2-3-1 con más movilidad, pero no vamos a decir nombres para no dar pistas al rival y porque no lo tenemos muy claro nosotros”, comentó Hernán en rueda de prensa.