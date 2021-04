Dados a conocer los horarios de vacunación de los mayores de 80 a 90 años que faltan

Viernes, 9 de abril de 2021

El martes deberán acudir, en unos horarios determinados, todos los que no sean citados por teléfono para el lunes

Tal y como publicamos en la jornada del miércoles, la próxima semana serán vacunadas contra el coronavirus todas las personas de 80 a 90 años de edad de la Zona Básica de Salud de Ciudad Rodrigo (integrada por las localidad de La Atalaya, El Bodón, Carpio de Azaba, Castillejo de Martín Viejo, Ciudad Rodrigo, La Encina, Monsagro, Pastores, Saelices el Chico, Sancti-Spíritus, Serradilla del Arroyo, Serradilla del Llano, Tenebrón y Zamarra) que aún no han recibido la vacuna.

La vacunación se desarrollará durante las jornadas del lunes 12 y el martes 13 en el Pabellón Eladio Jiménez de Ciudad Rodrigo, según una planificación diseñada por los responsables de Sanidad. Por un lado, en la jornada del lunes deberán acudir únicamente aquellas personas que durante estos días hayan sido citadas por teléfono para esa jornada a una hora concreta.

Por otro lado, las restantes personas de 80 a 90 años de edad de las localidades mencionadas al principio que no han sido citadas para el lunes y que todavía no han recibido la vacuna (ya han sido vacunados los de 87-90 años, así como todas las personas de esa franja que están en residencias) deberán acudir el martes según unos horarios determinados (a estas personas no se las va a llamar para que acudan).

Por la mañana, deberán acercarse de 11.00 a 11.30 horas, los nacidos de enero a junio de 1941; de 11.30 a 12.00 horas, los nacidos de julio a diciembre de 1941; de 12.00 a 12.30 horas, los de enero a junio de 1940; de 12.30 a 13.00 horas, los de julio a diciembre de 1940; de 13.00 a 13.30 horas, los de enero a junio de 1939; y de 13.30 a 14.00 horas, los de julio a diciembre de 1939.

Por la tarde, los nacidos de enero a junio de 1938 deberán acudir de 15.30 a 16.00 horas; los de julio a diciembre de 1938, de 16.00 a 16.30 horas; los de enero a junio de 1937, de 16.30 a 17.00 horas; los de julio a diciembre de 1937, de 17.00 a 17.30 horas; los de enero a junio de 1936, de 17.30 a 17.50 horas; los de julio a diciembre de 1936, de 17.50 a 18.20 horas; y por último, de 18.20 a 19.00 horas, todos los nacidos en 1935 y antes que todavía no hayan sido vacunados.

Aunque estén en el rango de edad de 80 a 90 años de edad, a esta jornada de vacunación no deben acudir, además de los ya vacunados, personas que actualmente tengan el coronavirus o estén en cuarentena por haber tenido un contacto estrecho con algún positivo; pacientes trasplantados, en diálisis o en tratamiento oncológico, y personas con síndrome de Down.