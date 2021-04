ASECAL y sus mayores llenan de ganchillo y de color las calles de la ciudad

Viernes, 9 de abril de 2021

La iniciativa “ganchilleando” nació durante los meses de pandemia para apoyar a las mujeres que vivian solas

“Ganchilleando” es la iniciativa que se llevó a cabo en marzo por parte de ASECAL para para apoyar a las mujeres que vivian solas durante los meses de pandemia. Una de las necesidades era mantener el contacto con ellas y ASECAL vio el ganchillo como la mejor opción de modo que la asociación puso a disposición de sus mayores ovillos de colores y agujas de gancho para confeccionar cuadraditos de colores y posteriormente adornar las calles.

Gracias a la participación de Rosalía, Rosa, Mercedes, Aurelia, Pepi, Anita, Mª Sol, Eugenia, Ana Mª,

Acobina, Tita, Ana María C., Magui y Berna, podemos encontrar su maravilloso trabajo y la nueva decoración del moviliario urbano por la C/ Plateros, C/ Emigdio de la Riva y aledaños.