La legumbre “se ha sembrado mucho menos y la gente está muy descontenta”, Herminio Velasco, agricultor

Viernes, 9 de abril de 2021

En la provincia de Salamanca, sobre todo cerca de la capital y principalmente en La Armuña, las legumbres están dejando de ser los cultivos destacados debido a, entre otros factores, la desvalorización de estas a causa de la importación. El agricultor Herminio Felicio Velasco Marcos de Aldeatejada sigue apostando por el garbanzo pese a estos inconvenientes. También cultiva trigo, cebada y girasol y forma parte de la mesa de cereales.

¿Llevan muchos años viniendo a la lonja?

Estuve en el 92 y ahora llevo viniendo desde hace 10 años.

¿Qué hacen en la lonja?

Fijar un precio orientativo al cereal.

¿Cómo han llevado el tema del coronavirus?

Hemos estado unas semanas que la hemos estado haciendo via WhatsApp y ahora venimos y ves que estamos separados.

¿Qué diferencia hay entre hacerlo vía WhatsApp y presencial?

Que vía WhatsApp la discusión es mucho menor y no puedes poner tus ideas o lo que has visto durante la semana. Es mucho mejor presencial porque por lo menos hay un debate de la otra manera no lo tienes. Pero luego por WhatsApp lo haces en medio minuto y es mucho más rápido.

¿Qué destacaría de las últimas lonjas?

Que habido una subida muy fuerte del maíz, de la cebada y están subiendo todos los cereales.

¿A qué se deben estas subidas del cereal?

Qué China está comprando mucho cereal y los barcos que venían aquí se van para China.

¿Esto cómo afecta al agricultor y al ganadero?

Al agricultor bien pero al ganadero mal, porque los gastos de producción serán más.

¿Puede ser que cuando se acerque el tiempo de cosecha empiece a bajar el precio del cereal?

Puede ser, eso depende.

¿Están contentos con cómo se está cotizando?

No, mi descontento lo manifesté hace dos semanas y la pasada, de que no se está cotizando como realmente está, se está vendiendo muy por encima a lo que aquí estamos cotizando.

¿Cómo agricultor es pronto para decir cómo va la cosecha?

Es pronto, en el secano necesitamos que llueva.

¿En la legumbre cómo está la cosa?

Se ha sembrado mucho menos y la gente está muy descontenta. Teníamos una legumbre de calidad y se ha visto que no, la gente se ha cansado porque vale muy poco y la deja de sembrar.

Es una pena en Salamanca donde la legumbre tiene tanta calidad. ¿Cómo se podría sostener esto, con ayudas?

El problema está en que se está trayendo mucho de fuera, por ejemplo de Canadá, México o Estados Unidos. La gente no ve la procedencia, ve dónde está envasada pero lo importante es que se sepa dónde se produce. En eso no se fija la gente, ven un garbanzo o una lenteja, todas iguales, muy bonita y nada más.

¿Qué diferencia hay entre comer una legumbre de aquí o una de Canadá, México o Estados Unidos?

Yo creo que mucha, en mi caso estoy sembrando mis legumbres y no tiene nada que ver con las de otro lado, ni el sabor, ni la dureza, lo que llamamos de la cochura.

¿Tienen alguna reivindicación?

Te puedo hablar de la manifestación del otro día, yo pertenezco a la Unión de Campesinos y por ejemplo COAG nos vetó de estar. No entiendo las posturas cuando necesitábamos estar todos unidos. Nosotros estamos por la unión.