Subidón de la Zona de La Fuente de San Esteban con cinco positivos más

Jueves, 8 de abril de 2021

Malas noticias por tercer día consecutivo para la Zona Básica de Salud de La Fuente de San Esteban según los datos estadísticos de enfermos de coronavirus facilitados a última hora de la mañana del jueves por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, porque después de haber sumado el martes 1 positivo, y el miércoles 2 (aunque en función de los datos por municipios ya podían ser más), este jueves pega un pequeño subidón con 5 casos más.

De este modo, esta Zona Básica totaliza ya 8 positivos en estos días, siendo su cifra de incidencia más alta en el período de una semana (en este caso en apenas 3 días) desde hace más de dos meses, en concreto, desde el 5 de febrero, cuando la incidencia semanal de esta Zona era de 12 casos (al día siguiente bajó a 4 casos, siendo el tope más alto desde entonces 5 casos semanales). Con estos 5 nuevos casos, la Zona de La Fuente ya supera los 200 positivos por PCR (se sitúa con 202) desde que se desató la pandemia del coronavirus.

Ese mismo incremento de cinco casos también se refleja este jueves en los datos de personas enfermas y casos activos de esta Zona, siendo la única de la comarca que presenta variaciones en estos apartados. Con ello, la Zona de La Fuente alcanza los 43 casos activos, cerca de doblar los 25 de la Zona de Ciudad Rodrigo y los 23 de la Zona de Fuenteguinaldo. Los datos por zonas básicas de salud se completan con 26 pruebas PCR más realizadas en las últimas horas, 14 de ellas en la Zona de Ciudad Rodrigo.

Ese subidón a nivel de Zona Básica también tiene su reflejo en los datos desglosados por municipios, especificado en que la localidad de La Fuente de San Esteban pasa a contabilizar 5 positivos en los últimos 7 días (frente a los 3 que se recogían el miércoles en ese apartado). A nivel de incidencia acumulada, equivalen a 389 casos por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta en esta localidad desde hace dos meses y medio, en concreto desde el ‘lejano’ 21 de enero. De los nuevos positivos de este miércoles, alguno de ellos pertenece al colectivo de mayores de 65 años.

Además de los 5 casos detectados en la localidad de La Fuente de San Esteban, la relación de 8 positivos en esa Zona Básica se completa con los que se han detectado en la localidad de Buenamadre, la única otra localidad de las que forman parte de esta Zona Básica que presenta un nivel de riesgo ‘Muy Alto’ en sus datos de incidencia acumulada (aunque sin datos numéricos al tratarse de una población ‘pequeña’).

En los datos por municipios, se mantienen los 3 positivos en los últimos 7 días en el municipio de Ciudad Rodrigo (aunque su Zona Básica sigue reflejando sólo 2), siendo lo más favorable que de todos ellos se cuenta con trazabilidad. Estos datos desglosados se completan con Espeja manteniendo su nivel de riesgo ‘Muy Alto’ (donde deben darse, aunque no haya datos específicos, los 4 positivos de la Zona de Fuentes de Oñoro, ya que no hay novedades en ninguna otra localidad), no existiendo trazabilidad para todos los casos.