A mi amigo Ramón

Jueves, 8 de abril de 2021

4 de Abril de 2021. Domingo de Resurrección.

Tarde de paseo habitual por las calles de Vitigudino, en una de ellas, a unos veinte metros de mí, hay un grupo de 3 personas a las que escucho decir: “vaya el hombre…, estaba muy malito”. Al instante supe que habías fallecido.

Acto seguido, llamo a casa, comunica. Cuando encamino mis pasos de vuelta, suena mi teléfono: “¿dónde estás?” me preguntan, a lo que respondo “a la puerta de casa, ya sé lo que me vas a comunicar”.

AMIGO. Siempre recordaré las bromas y enfados pasajeros que después se tornaba en más bromas y anécdotas.

El tiempo vivido en la barra de ese bar ‘Casino’, en ese rincón (nuestro rincón), donde pasábamos horas y horas, donde TÚ nunca tenías prisa por marchar, afirmando que estabas muy a gusto, para, a los cinco minutos decir que no volvías y cuando el amigo Javi se portaba decías: “ahora sí”.

Te enrollabas con cualquiera y cuando te preguntaban que con quien estabas, decías “con mi amigo” o si te decían que quien es ese, solías responder “ese es mi amigo”.



AMIGO. Este rincón del Casino ya no será lo mismo sin ti. Esas mañanas en las que cuando entraba en el bar, Javi me comentaba:”ya ha venido tres veces preguntado, ¿ya ha venido éste? o ¿ha venido mi amigo?” y mi respuesta siempre era la misma “no tardará en llegar”. No habían pasado ni cinco minutos cuando aparecías y me decías “ya he estado aquí dos o tres veces a ver si estabas”.

AMIGO. Cuando en las mañanas vuelva al Casino, nuestro lugar de encuentro, Javi ya no me dirá “ya ha estado aquí tres veces preguntando por ti” y yo no podré decirle: “en cinco minutos estará aquí”. Miraré hacia la puerta desde ese rincón vacio y no te veré entrar sonriendo.

AMIGO. Sé que allí donde estés, seguirás con tus bromas y tu alegría, yo ya no podré disfrutarlas y solo me quedará el recuerdo de echarte mucho de menos.

DESCANSA EN PAZ. AMIGO

Es mi amigo... Siempre tu amigo

J.M.J.