El Grupo Popular niega cualquier pacto con TAB para “boicotear” al equipo de Gobierno

Miércoles, 7 de abril de 2021

El Grupo Municipal Popular desmiente las acusaciones del Grupo Socialista de haber acordado con Tú Aportas “boicotear” sus iniciativas. Los Populares manifiestan que están realizando su labor de oposición fiscalizando y criticando lo que creen que no es adecuado para Béjar, y ese ha sido el motivo de no haber apoyado unos presupuestos considerados por ellos como “engañosos”, con los que no están de acuerdo ni en la forma ni en el fondo y le dicen a la Alcaldesa que “debería avergonzarse por destinar una miseria a inversión y mucho a su sueldo” y le recuerdan sus palabras de “No está en nuestra agenda negociar con el Partido Popular”.

El PP niega cualquier pacto con Tú Aportas para boicotear iniciativas del equipo de Gobierno, por parte de ninguno de los dos partidos y afirman dirigiéndose a la Alcaldesa: “no se preocupe, usted se boicotea sola cada vez que abre la boca”. Además justifican no haber presentado una moción de censura por no tener los votos suficientes para sacarla adelante.

Los Populares piden a la Alcaldesa: “deje tranquilo al Partido Popular, es un partido serio y coherente, que ha trabajado mucho por esta ciudad y sus cientos de huellas y proyectos están presentes en todo el término de Béjar, y muchos perdurarán en el tiempo para el bienestar de los bejaranos”. Añaden “En algunos casos coincidiremos con ustedes y tendrán nuestro voto, en otros le diremos que NO, que será la mayoría de las veces, porque nosotros no gobernamos como ustedes... El PP está en la oposición por decisión de ustedes, no por deseo de los bejaranos, que nos apoyaron en las pasadas elecciones con un 48% de los votos. Usted, y sólo usted, con la participación de la concejala del Grupo Ciudadanos, (que engañó a los bejaranos diciendo que nunca gobernaría con el PSOE), prepararon todo este enjambre sin pies ni cabeza. Porque el Grupo Tú Aportas sólo le prometió nombrarla alcaldesa con un buen sueldo”.