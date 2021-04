Satisfacción entre los mayores vacunados en Salamanca capital tras recibir la primera dosis

Miércoles, 7 de abril de 2021

“No he sentido ninguna molestia y estaba bastante bien organizado”, explicaba una de las entrevistadas

Con buen humor y alegría salían del Multiusos Sánchez Paraíso los mayores de 80 años que han recibido la primera dosis en la vacunación masiva frente al coronavirus que se ha organizado en la capital charra.

“Me encuentro estupendamente y sin notar nada, la vacunación ha sido rápida”, explicaba uno de ellos a SALAMANCA AL DÍA. Otros destacaban que la experiencia había sido “muy buena, no he sentido ninguna molestia y estaba bastante bien organizado”.

En algunos casos, estaban tranquilos porque sabían que este momento iba a llegar y en otros explicaban que tenían cierta preocupación, aunque creen que “ahora todo irá a mejor, pero no me cambia la vida”. Finalemte, uno de los entrevistados llamaba a la cautela: “aunque te vacunes no quiere decir que esto esté solucionado”

Vídeo de Guillermo García