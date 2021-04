“Senderizarte fusionará nuestro paisaje y la figura de nuestro escultor Ángel Mateos”

Sábado, 10 de abril de 2021

Seis años ya en la Alcaldía de Villavieja de Yeltes, además de varias legislaturas más como concejal, es parte del bagaje que avala a Jorge Rodríguez en el futuro del PSOE en la comarca de Vitigudino, una etapa esta última en la que ha tenido como principales preocupaciones darle un nuevo destino al edificio inconcluso de la residencia municipal de mayores y la mina de uranio proyectada por Berkeley.

Nos hace un resumen de la actividad municipal en este último año…

De lo más destacable ha sido la organización para la puesta en marcha de la piscina, que ha sido un reto, y sobre todo reconducir las obras que teníamos. Me ha costado conseguir, entre comillas, que la gente se hiciera a la idea de que la residencia era mejor dejarla en vía muerta y que debíamos reconducir ese proyecto. Otra cuestión importante ha sido poner en marcha la contratación de las obras de la Plaza, obras que se ejecutarán en los próximos meses.

¿Cuál será entonces el destino de lo construido para la residencia?

Lo que es la infraestructura será un albergue y luego se prestarán servicios sociales con lavandería y catering. Lo hemos adaptado a líneas subvencionables en los fondos covid, pues se generarán varios puestos de trabajo. En un principio, hasta ponerlo en marcha y ver cómo funciona, la gestión será municipal. La idea es ponerlo en marcha este año porque es cuando tenemos el remanente tesorería dispuesto y está aprobado en los presupuestos, 300.000 euros de fondos propios, aunque, como decía, optamos a los fondos covid.

El otro gran proyecto es la Plaza…

Sí. Está adjudicada a Granitos Merchán y se realizará con la piedra de Villavieja. Nos hemos puesto de acuerdo con Antonio Arias, que es quien tiene la concesión de la cantera, y hemos impulsado un acuerdo a tres bandas para que se pueda realizar con nuestra piedra. El presupuesto es de 260.000 euros, el 60 %, aproximadamente, financiado con Planes Provinciales, y el resto con fondos propios.

¿Cómo se ha portado el covid con Villavieja y en qué medida ha afectado a la actividad económica?

Afortunadamente no ha afectado a la residencia a pesar que se detectó un caso en una trabajadora, que fue controlado a tiempo, y por ello estamos muy contentos. En cuanto a lo económico, pues ha afectado sobre todo a los bares y comercios, incluso a la construcción. Todo se ha parado bastante. A los bares les hemos facilitado la actividad manteniendo las calles peatonales para que pudieran mantener las terrazas abiertas.

¿Cuál es su preocupación ahora?

Pues lo que más inquieto me tiene es que no sé qué pasará con las Ferias. Me gustaría alcanzar la normalidad, pero yo soy pesimista todavía. Los ayuntamientos tenemos un dilema, y es que a estas alturas ya tendríamos que tener las actividades contratadas. En Villavieja las orquestas las contratamos en Navidad, sin embargo estamos en marzo y no hemos hecho nada.



¿En qué situación se encuentra el trámite de autorización de la mina de uranio y cuál es su impresión sobre su futuro?

Estoy un poco decepcionado debido al cariz jurídico que ha tomado porque la lucha en este ámbito es desigual, siempre pierdes. He pedido un montón de veces documentación muy sensible y me la deniegan continuamente, se las apañan para no facilitarte la información amparándose en leyes hechas a medida. Y en cuanto al futuro, por la información que tengo, el Consejo de Seguridad Nuclear podría no autorizarla de acuerdo a los argumentos que expuso en contra en su voto particular Jordi Fabra, un voto particular que guardo como oro en paño porque es que parece que lo hemos escrito nosotros: fragmentación, falta de información sobre la realidad del proyecto…, todo sin entrar en valoraciones económicas sobre la viabilidad del proyecto.

¿Cree que el turismo de naturaleza puede tener posibilidades en Villavieja?

Hemos valorado lo que podría suponer organizar distintas actividades los fines de semana para generar interés y la visita de gente a Villavieja. De este modo bares, comercios, etc., tendrán un poco más de actividad, como se puede apreciar en periodos como la Semana Santa. Estas actividades contribuirían a que gente de otros lugares, incluso de Villavieja y que viven fuera, regresen al pueblo de una forma más habitual de la que lo hacen.

Villavieja tiene vía férrea y un río precioso, el Yeltes, sin embargo no han explotado demasiado estos recursos…

Reconozco que no es iniciativa del Ayuntamiento sino del Club Gaviota, y que nos han puesto varias iniciativas encima la mesa relacionadas con el turismo en esa línea, y lo hemos relacionado con el funcionamiento del albergue que pretendemos poner en marcha. Se trata de crear actividades relacionadas con nuestros recursos naturales incluidos en la Red Natura.

Con esa idea vamos a poner en marcha Senderizarte, un proyecto que hemos dotado con 12.000 euros y que trata de fusionar el senderismo y el arte a través de la figura de nuestro escultor Ángel Mateos. Vamos a organizar un concurso anual de esculturas en boceto con maquetas y del que saldrán dos o tres premiados entre 1.000 y 2.000 euros, para que esa cantidad facilite formalizar la escultura en un tamaño adecuado y permita su colocación en un recorrido senderista por la dehesa.

También vamos a crear una página web específica sobre la oferta turística en Villavieja y sectores relacionados, alojamiento, cafeterías, rutas de senderismo y otras actividades ligadas a la naturaleza que se puedan realizar de manera libre.

Otras actividades girarán en torno a campeonatos deportivos para darle vida al albergue. La idea es concentrar cada fin de semana a un número determinado de jóvenes y que puedan acceder al albergue por un precio asequible.