“Estaba deseando que me llamaran”, explica el primer salmantino que acude a la vacunación masiva en el Multiusos

Miércoles, 7 de abril de 2021

“Cuando me llamaron por teléfono, no me lo creía, pensaba que era un bulo, porque no te puedes fiar”

Francisco Becerro ha sido el primer salmantino en acudir al Multiusos Sánchez Paraíso, con motivo de la vacunación masiva frente al coronavirus para mayores de 80 años, que comenzaba esta mañana con unos 700 mayores mutualistas que han sido citados y que continuará el jueves y viernes con las personas de entre 80 y 89 años que aún no hayan sido vacunados y que deben acudir, sin cita telefónica, según su fecha de nacimiento, en los horarios del cartel que adjuntamos.

“Estaba deseando que me llamaran y cuando sucedió no me lo creía, pensaba que era un bulo, porque no te puedes fiar”, explicaba Becerro a SALAMANCA AL DÍA.

En su opinión, la vacuna “aporta más tranquilidad, más bienestar, porque siempre tenías el miedo a contagiarte”. “Es factible que vaya esto mucho mejor”, concluía.

En esta fase de la estrategia de vacunación en Salamanca, en el Sánchez Paraíso, participarán 40 enfermeros, 20 auxiliares administrativos, un médico y un enfermero de emergencias y 8 responsables de Protección Civil que organizarán las entradas, salidas y circuitos. La capacidad de vacunación en este punto habilitado oscila entre las 6.000 y las 7.000 dosis diarias, supeditado a la disponibilidad de las vacunas.

Los horarios de vacunación serán de 10 a 14 horas por la mañana y de 15 a 20 horas por la tarde. Las personas incluidas en el rango de edad mayor de 80 años deben acudir el día y hora que les corresponda en función de su año de nacimiento.

Los convocados deberán acudir al Multiusos Sánchez Paraíso con su DNI y su tarjeta sanitaria. No deben vacunarse las personas que hayan pasado la Covid-19 en los últimos seis meses, que tengan antecedente de trasplantes, diálisis o enfermedades oncológicas en tratamiento activo. Las personas que no puedan acudir a este llamamiento será avisado posteriormente para poder vacunarse al igual que todo su grupo de edad, por lo que no es necesario que se pongan en contacto con su Centro de Salud.

Fotos de Lydia González