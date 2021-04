Ilusión y esperanza en la vacunación masiva que comienza en Salamanca  con una prueba piloto para 700 mutualistas

Miércoles, 7 de abril de 2021

La vacunación masiva en Salamanca arrancaba esta mañana con una prueba piloto dirigida a unos 700 mayores de 80 años mutualistas que han sido citados en el pabellón multiusos ‘Sánchez Paraíso’, habilitado como punto estable de vacunación en la ciudad, para continuar el jueves y viernes con las personas de entre 80 y 89 años que aún no hayan sido vacunados.

Las primeras en llegar fueron las sanitarias cargadas con las dosis previstas y tras ellas los mayores convocados, cuya identidad confirmaban dos agentes de la Policía Local con el listado correspondiente. En general, se respiraba en el ambiente cierta expectación, combinada con la ilusión y esperanza de estos vacunados, que confían en que su situación y la de la sociedad en general vaya mejorando, gracias a la protección de las vacunas.

Mientras duren las vacunaciones, que continuarán el jueves y el viernes con los turnos indicados, por fecha de nacimiento, según se puede ver en el cartel que adjuntamos, los agentes de Policía Local velarán por el mantenimiento del orden en las entradas y salidas, en la regulación del tráfico en las inmediaciones, así como en la custodia del pabellón durante las 24 horas del día.

Por su parte, los bomberos, realizarán mediciones de CO 2 cada día, para garantizar en todo momento la calidad del aire en el recinto; mientras que grupos de seis voluntarios de Protección Civil en turnos de mañana y tarde, acompañados por estudiantes de FP de Protección Civil y Emergencias en prácticas, asistirán a los sanitarios para el buen desarrollo de la vacunación.

Tal y como ha indicado el alcalde, Carlos García Carbayo, la cesión gratuita de este espacio se extenderá hasta el 1 de septiembre, aunque ese período es prorrogable en función de las necesidades que planteen las autoridades sanitarias. Durante todo este tiempo, tanto el gimnasio como la piscina ubicados en el pabellón podrán seguir funcionando sin interrupciones y sin que sus usuarios coincidan con las personas que acudan a vacunarse.

Vacunas sin interrupciones

Carbayo ha hecho un llamamiento a todos los salmantinos para que acudan a vacunarse en las franjas horarias que indican las autoridades sanitarias (ver cartel anexo) para evitar demoras y colapsos, y que lo hagan con la mayor tranquilidad y orden posibles, atendiendo las indicaciones del personal sanitario, policía y voluntarios de protección civil.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Eloy Ruiz, ha explicado que, en función de la fecha de nacimiento, las personas que vayan a vacunarse tendrán asignada una de estas entradas. Una vez dentro del pabellón, habrá 20 líneas de vacunación, con un administrativo y dos enfermeros en cada una de ellas. Allí se tomarán los datos a las personas, que deben portar su DNI y su tarjeta sanitaria, y se les administrará la dosis.

Una vez vacunados, permanecerán en una zona habilitada en el centro del pabellón, con alrededor de 200 asientos, y esperarán el tiempo necesario (entre 10 y 15 minutos) para comprobar que no se producen reacciones adversas, tras el cual, podrán marcharse por las salidas habilitadas.

Las personas con antecedentes de alergias tendrán reservada una zona concreta donde permanecerán alrededor de 30 minutos tras la vacunación, con especial vigilancia del personal sanitario. La Gerencia de Atención Primaria ha habilitado también una sala de urgencias y emergencias, dotada con desfibrilador y medicación específica para poder hacer frente a posibles reacciones adversas a la vacuna.

En esta fase de la estrategia de vacunación en Salamanca, en el Sánchez Paraíso, participarán 40 enfermeros, 20 auxiliares administrativos, un médico y un enfermero de emergencias y 8 responsables de Protección Civil que organizarán las entradas, salidas y circuitos. La capacidad de vacunación en este punto habilitado oscila entre las 6.000 y las 7.000 dosis diarias, supeditado a la disponibilidad de las vacunas.

Los horarios de vacunación serán de 10 a 14 horas por la mañana y de 15 a 20 horas por la tarde. Las personas incluidas en el rango de edad mayor de 80 años deben acudir el día y hora que les corresponda en función de su año de nacimiento. Esta información se facilitará por todos los canales disponibles, medios de comunicación, redes sociales y carteles informativos.

Los convocados deberán acudir al Multiusos Sánchez Paraíso con su DNI y su tarjeta sanitaria. No deben vacunarse las personas que hayan pasado la Covid-19 en los últimos seis meses, que tengan antecedente de trasplantes, diálisis o enfermedades oncológicas en tratamiento activo. Las personas que no puedan acudir a este llamamiento será avisado posteriormente para poder vacunarse al igual que todo su grupo de edad, por lo que no es necesario que se pongan en contacto con su Centro de Salud.

Fotos de Lydia González