“Tengo mucha ilusión porque los proyectos de energías renovables nos faciliten crear empleo”

Jueves, 8 de abril de 2021

En sus seis años como alcalde de Villarino su principal objetivo ha sido la creación de empleo para fijar población. Ahora, y con ese objetivo, tienen toda su atención varios proyectos de energías renovables, pues su puesta en marcha se traducirá en importantes ingresos que permitirán facilitar empleo a sus vecinos.

¿Es compatible la promoción y explotación de los recursos naturales, por medio del turismo, con proyectos de energías renovables de gran envergadura?

Totalmente compatible. Hemos conseguido que, tanto el parque eólico como los fotovoltaicos, que afectan al término municipal de Villarino, estén bien distanciados de los límites del Parque Natural Arribes. Hay que matizar que aunque Villarino se encuentra en este espacio protegido, no todo el término municipal pertenece a él. Los terrenos en los que se ubican estos proyectos están a más de 4 kilómetros de los límites del Parque Natural y no tienen más interés medioambiental que los terrenos de otros municipios de la provincia que no pertenecen a ningún espacio protegido.

¿En qué situación se encuentran?

El parque fotovoltaico de 50 Mw, promovido por Iberdrola, está a la espera de las autorizaciones de Medio Ambiente. Este se ubica en Las Cañadas, finca que pertenece a la pedanía de Cabeza de Framontanos. El parque eólico, que también promueve Iberdrola a través de una de sus empresas de renovables, y que para nosotros supone la instalación de 13 molinos, está en el proceso de información pública. En esa misma situación se encuentra el parque fotovoltaico de 250 Mw que promueve Azora y que se ubica en nuestros terrenos comunales. Y por último, también está en trámite un parque fotovoltaico de 15 Mw que promueve Caja Rural de Zamora.

La puesta en marcha de estos proyectos facilitará la creación de empleo no solo durante las obras, pues los ingresos posteriores que recibirá el Ayuntamiento también permitirán la creación de puestos de trabajo en el pueblo. Ahora mismo hay ya una larga lista de demandantes de empleo pendientes de estos proyectos, y el empleo es fundamental para fijar población en el mundo rural, es la única fórmula. Desde que soy alcalde, hace seis años, mi objetivo principal ha sido generar empleo para intentar sujetar a la gente. Sin personas no hay vida, y por ese motivo estoy muy ilusionado porque estos proyectos salgan adelante.

¿Hay alguna novedad en la concentración parcelaria?

La novedad es que se mantiene el compromiso de la Junta de que el proyecto será publicado en el Bocyl antes de que finalice la legislatura.

En cuanto a obras, ¿qué están haciendo en estos momentos?

Calculamos que en un mes esté finalizada la pavimentación con piedra de nuestra Plaza Mayor. Una vez acabada, comenzaremos la pavimentación de la calle de acceso, desde Villarino, a Cabeza de Framontanos, y su Plaza Mayor. También, en poco más de un mes espero que esté finalizada la pista de pádel que estamos construyendo junto a las pistas deportivas. Recientemente hemos finalizado la renovación del alumbrado público con luminarias led, tanto en Villarino como en Cabeza de Framontanos, y, aprovechando que hemos sido el primer municipio de Arribes en tener internet con fibra óptica, hemos instalado una red wifi a la que se tiene acceso desde cualquier espacio público.



¿Está afectando mucho la pandemia al turismo?

Está afectando en cuanto a la visita de personas de otras comunidades, pero no está sucediendo lo mismo con residentes en la provincia y otras limítrofes de Castilla y León, todo lo contrario. Estamos recibiendo multitud de turistas que vienen a realizar la Ruta del Desgalgadero con las cuevas de Vendemoro, recorrido que hemos habilitado hace poco más de un mes y que está siendo un gran éxito.

Además de acondicionar la Ruta de Vendemoro ¿están haciendo algo más de cara al turismo?