¿Debería estar prohibida la venta de semillas de cannabis?

Lunes, 5 de abril de 2021

En todo el territorio español, la fabricación o cultivo de sustancias estupefacientes, o drogas como se conoce comúnmente, es totalmente ilegal, salvo que se producción esté relacionada con razones farmacéuticas o médicas y se dispongan de las autorizaciones y permisos necesarios por parte de la Agencia Española del Medicamento.

Pero entonces, ¿Por qué es posible comprar semillas de marihuana online o en tiendas físicas en muchos lugares de España? ¿No debería estar prohibido y perseguido?

Razones por las que se permite la venta de estas semillas

Principalmente son dos los motivos por los que la venta de semillas de cannabis no está perseguida en nuestro país. La primera de ellas tiene que ver con la naturaleza de la planta y el por qué es considerada como un estupefaciente.

Hablamos de una molécula que genera la planta del cáñamo, el THC, que es la que le da al cannabis sus propiedades psicotrópicas. Es decir, el THC es el responsable de que la planta “coloque” y que pueda causar dependencia con su consumo continuado.

Dicha molécula la genera la planta a lo largo de su fase de crecimiento y es posible encontrarla en todos los componentes de esta: tallo, flores u hojas. Pero no sucede lo mismo con las semillas.

Las semillas son un componente del cáñamo libre de THC, por lo cual, no pueden causar ningún tipo de efecto relacionado con las drogas, ni causar dependencia. Por este motivo, su posesión y consumo (hay quienes las toman como suplemento alimenticio a pesar de que está desaconsejado y otros que las usan para obtener aceite o harina) no supone riesgos para la salud y no se persigue.

Por otro lado, existe todo un mundo alrededor de las semillas de marihuana. El coleccionismo de este tipo de semillas tiene muchos adeptos y, son tantas las variedades distintas que existen, que hace que poseerlas todas sea prácticamente imposible.

Ser coleccionista de semillas es algo totalmente legal y no está penalizado, por lo que el sector “growshop” ha aprovechado este tirón y comercializan, además de semillas, todo un mundo de objetos de coleccionista a modo de hobby o de decoración.

En cuanto al cultivo se refiere, plantar marihuana no está penado por las autoridades siempre y cuando se realice con fines privados, para consumo propio, sin que las plantas estén expuestas a la vista y mientas se trate de una cantidad mínima y lógica dentro del uso particular.

¿Cuáles son las variedades de semilla más vendidas en España?

Según fuentes del sector, las más demandadas son aquellas de crecimiento rápido y producción abundante. Entre ellas residen las denominadas sensi seeds, un banco de semillas con multitud de tipos, desde naturales hasta híbridos y que se encuentran entre las más populares en el mundo growshop.

Pero como decimos, la cantidad de tipos, denominaciones, variedades, híbridos, familias, etc… es tan elevada que es difícil conocerlas todas. Toda una aventura esto de las semillas de cannabis.