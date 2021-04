Ciudad Rodrigo es el municipio de más de 5.000 habitantes de la provincia con mejores datos

Lunes, 5 de abril de 2021

La actualización de la jornada del lunes no trae variaciones para los pueblos de la comarca mirobrigense

Tras dos días de malas noticias al haber aparecido tres casos de coronavirus en total (2 en la Zona de Fuentes de Oñoro y 1 en la Zona de Ciudad Rodrigo), rompiendo la gran racha que venía arrastrando toda la comarca mirobrigense, la actualización de este primer lunes de abril de los datos de enfermos de coronavirus no trae noticias negativas para las 7 zonas básicas de salud por las que se reparten los municipios de la comarca.

De hecho, por no traer, la actualización ofrecida a última hora de la mañana del lunes por la Consejería de Sanidad no trae ni el más mínimo cambio para estas 7 zonas básicas, ni siquiera en los datos de tests PCR realizados, ya que como hemos apuntado estos días la Consejería anunció que estas cifras no se iban a actualizar desde el Jueves Santo hasta este lunes (con lo cual se espera que por fin este martes se incorporen los tests hechos estos días).

Donde sí hay una pequeña variación es en los datos desglosados por municipios, en concreto en el porcentaje de pruebas positivas de la localidad de Ciudad Rodrigo, ya que se refleja el positivo registrado estos días, figurando un porcentaje del 0,96% (lo que quiere decir que ese positivo se ha detectado entre las últimas 104 pruebas realizadas en este municipio).

Estas buenas cifras permiten que en estos momentos Ciudad Rodrigo sea el municipio de más de 5.000 habitantes de la provincia de Salamanca (hay un total de 10) con menor incidencia de la enfermedad, cuando justamente hay tres municipios donde incluso se superan los 150 casos por cada 100.000 habitantes (Santa Marta de Tormes, Carbajosa de la Sagrada y Villamayor), lo que ha obligado a tomar nuevas medidas de restricción en forma de cierre del interior de la hostelería, y de las salas de juego y casas de apuestas.

En concreto, el ranking lo encabeza Santa Marta de Tormes con 353 casos por 100.000 habitantes, seguida de Villamayor con 291 y Carbajosa de la Sagrada con 151. Por detrás, están Villares de la Reina con 109 casos por 100.000 habitantes, Salamanca capital con 101, Peñaranda de Bracamonte con 97, Alba de Tormes con 96 y Béjar con 95. A mucha diferencia se encuentra Guijuelo, con sólo 1 positivo en 7 días al igual que Ciudad Rodrigo, aunque en su caso, al tener menos población, la incidencia es mayor que en Miróbriga: 17 frente a 8 casos por cada 100.000 habitantes.