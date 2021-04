El Salamanca UDS se inmola en el añadido con el Lealtad y deja claro que la segunda fase no será un paseo (1-1)

Domingo, 4 de abril de 2021

El Salamanca UDS se inmoló en el añadido con el Lealtad y dejó claro que la segunda fase no será un paseo (1-1). El conjunto charro perdió dos puntos en un día en el que el inicio del partido se retrasó media hora por el positivo en COVID-19 de Uxío da Pena y las posteriores pruebas. De este modo, los de la carretera de Zamora se colocaron en la quinta posición del grupo de descenso, por lo que terminaron la jornada con un 20 puntos, a uno del tercero, y fuera de la Segunda RFEF.

Por su parte, Lolo Escobar optó por colocar finalmente a Álex Camacho en la banda derecha por un tocado Javi Navas, que se quedó en el banquillo, mientras que Ernest Ohemeng le arrebató la titularidad a Juancho López, por lo que fue la única novedad en el once inicial de un partido que tuvo su intrahistoria al retrasarse media hora el comienzo por el positivo en COVID-19 de Uxío da Pena, ya que el resto de plantilla se tuvo que someter a nuevas pruebas para descartar un brote. Tras ello, la Federación dijo que tocaba jugar.

El bando local salió muy fuerte al encuentro y sometió a su antojo a los asturianos. La primera acción de peligro fue una buena acción a balón parado, claramente ensayada, en la que Fer Llorente llegó desde segunda línea completamente solo para rematar, aunque se topó con un rival y Candelas envió a las nubes el rechace. Poco más tarde, el lateral izquierdo volvió a probar fortuna, pero Bussman detuvo la ocasión para alivio de sus compañeros.

Otro que dispuso de una clara oportunidad para abrir la lata fue Ernest, que se inventó un centrochut que sacó el meta rival casi sobre la línea, por lo que varios jugadores del Salamanca UDS y la grada pidieron gol. No hubo suerte. De hecho, ahí empezó la penitencia del ghanés al cometer varios errores que provocaron en el enfado de su parroquia. Antes del descanso, el Puma Chávez gozó de dos ocasiones claras para marcar, especialmente la segunda, en la que no definió con acierto ante Bussman. 0-0 al descanso.

La segunda parte no pudo empezar mejor para los intereses de los del Helmántico con un gol de cabeza de Leo Sepúlveda al aprovechar una falta colgada por Llorente. El central del filial desató el delirio en las gradas del estadio y colocó a los suyos por delante en el luminoso después de insistir durante todo el primer tiempo. No obstante, el Salamanca UDS tuvo la mala noticia de quedarse sin el Puma al ver su quinta amarilla del curso, por lo que Lolo no tendrá delanteros para Oviedo con el positivo de Uxío.

Con el paso de los minutos, el guión de la batalla no parecía que iba a cambiar y los de Lolo Escobar, que sorprendió a propios y extraños al quitar al Puma y situar a Kristian Álvarez como delantero centro en la recta final, se llevaron un jarro de agua fría en el añadido con la diana de Maissa Fall. En definitiva, a los de Manuel Lovato y compañía les va a costar sudar la gota gorda si no quieren dar con sus huesos en el suelo. ¡Vaya palo!

FICHA TÉCNICA

Salamanca UDS: Benítez; Arroyo, Ayala, Sepúlveda, Candelas; Amaro, Llorente, Molina; Camacho (Javi Navas, min. 66), Puma (Kristian, min. 84) y Ernest (Juancho, min. 66).

Lealtad: Bussman; René, Juan López, Maissa, Zalazar; Jordi, Sandoval (Kofi, min. 64), Gayoso, Unai Hernández; Iriondo (Juan Sánchez, min. 64) y Mera (Cheik, min. 64).

GOLES: 1-0, min. 48: Sepúlveda. 1-1, min. 91: Maissa Fall.

ÁRBITRO: Pablo Gargantilla Fernández (colegio extremeño). Amonestó con cartulina amarilla a Puma Chávez, Llorente; Juan Mera e Iriondo.

ESTADIO: Helmántico. Con público.

Fotos: Lydia González