“El mes de abril puede ser clave por lo menos para dos cuestiones, la ITV y el helipuerto”

Domingo, 4 de abril de 2021

Luisa de Paz realiza aquí un breve repaso a su gestión como alcaldesa de Vitigudino de este último año, periodo marcado por la pandemia de coronavirus.

Imagino que este último año ha sido especialmente complicado. ¿Qué ha sido lo mejor y qué lo peor de estos últimos 12 meses?

Muy complicado, sobre todo, porque está siendo una situación desconocida y gravísima en la que es prácticamente imposible hacer previsiones o planes.

Lo mejor: Que a pesar de las dolorosas pérdidas que se han sufrido a lo largo del año y que son insustituibles, hemos tenido un índice bastante aceptable de contagios. Sin duda, también, la actitud de todos los vecinos colaborativa, prudente y responsable.

Lo peor: Las personas que nos han dejado y las que han sufrido la enfermedad. Y el parón a nivel institucional que se extiende como efecto dominó a todas las administraciones del Estado y porque afecta tanto a servicios y actuaciones como a inversiones.

Hay quien piensa que el Ayuntamiento ha sido demasiado restrictivo en cuanto a la aplicación de medidas anticovid y que se podía haber hecho algo más por las pequeñas empresas…

Nos hemos ceñido a la normativa que nos venía impuesta desde organismos superiores. Las escasas medidas que son de potestad municipal las hemos tomado con mucha prudencia y responsabilidad y en situación similar serían las mismas. Hemos sido muy firmes en cuestión de limpieza. También hemos intentado un trato igualitario para las empresas, sean del sector que sean, que se han visto afectadas por COVID 19 hasta donde hemos podido.

¿Cree que será posible rescatar parte de la normalidad anterior de aquí al verano?

Lo espero y deseo, crecer es más complicado… Lo imprevisible de esta pandemia no deja tener previsiones. Confío en que la vacunación paulatina logre dar un respiro hasta que estemos inmunizados.

Hay varias cuestiones que los vecinos de Vitigudino se están preguntando ya. ¿Habrá Corpus? ¿Se abrirán las piscinas? ¿Habrá Ferias?

Volvemos a la inseguridad y al desconocimiento de cómo va a evolucionar la situación. Queremos tener preparada alguna actuación para Corpus, las principales y más arraigadas fiestas del pueblo con todas sus tradiciones va a ser imposible.



El horizonte más lejano de las Ferias nos permite un margen más amplio. Esperamos poder hacer algo más que el pasado año.

Las piscinas, si todo está como ahora, se abrirán. Es complicado porque los adjudicatarios anteriores han renunciado al contrato esta semana. Aprovecho para pedir si hay alguien interesado en su explotación, nos lo haga saber y así poder encajar la muy posible apertura.

Hay dos cuestiones que preocupan y que vienen un poco de lejos, el helipuerto con la UVI móvil y las citas en la ITV…

El mes de abril puede ser clave por lo menos para dos cuestiones: ITV y helipuerto.

Sobre la ITV tendremos la enésima reunión pasada la Semana Santa. La escasa colaboración entre la Administración y la Empresa empaña los esfuerzos, pero se conseguirá.

Respecto al helipuerto, ante el problema acuciante de carecer de una UVI móvil, estamos agilizando el tema para tener un helipuerto. Se adjudicará a un precio simbólico el solar del antiguo Radiofaro y será una realidad.

Hay otro tema que también nos preocupa y sobre el hemos realizado gestiones, me refiero a las guardias de las farmacias, porque no parece razonable que haya que desplazarse por toda la comarca en días festivos. Sinceramente en esto no estamos teniendo éxito, pero seguiremos intentándolo.

Además del taller de empleo, las obras del camino de acceso al polígono agroalimentario y del mercado de abastos, ¿qué otras obras tienen previstas este año?

Terminar definitivamente las obras de los vestuarios del campo de fútbol, del anterior Plan de Empleo. Remodelar, prácticamente, todo el Centro Cultural. Intersección del camino con la carretera 315. Continuar con el plan de sustitución de energía solar en edificios públicos. Ejecutar planes provinciales, que consiste en el parque de Santiago Martín y la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento.

Otra cuestión importante será la ubicación, de al menos dos empresas, que fijarán empleo en el municipio.