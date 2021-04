Noche del Viernes Santo con 30 denuncias por fiestas en pisos y numerosas sanciones por no usar mascarilla

Sábado, 3 de abril de 2021

La Policía Local de Salamanca tuvo que intervenir en 7 domicilios donde se celebraban reuniones ilegales

La Policía Local tuvo que acudir anoche, Viernes Santo, a un total de siete domicilios donde se estaban celebrando reuniones en espacios privados sin permiso. Según la normativa actual, no se permite la reunión de no convivientes en viviendas particulares. En total se presentaron 30 propuestas de sanción a personas que participaban en esas reuniones. En una de las intervenciones se presentó también denuncia por obstruir la la labor de los agentes. Además, los agentes interpusieron ottras 25 denuncias por no cumplir el toque de queda a partir de las 22.00 horas.

Por otro lado, el mayor número de denuncias fueron por no hacer el uso obligatorio de la mascarilla. 15 denuncias se presentaron por la noche, que se suman a las 45 propuestas de sanción que se llevaron a cabo por la tarde, en total 60 personas que fueron sorprendidas sin hacer uso de la mascarilla.