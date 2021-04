Soledad de María

María como nombre no solo le corresponde a ella

en su soledad. Ese nombre, así como el de Juan y el de tu vecina y vecino,

designa a un sinnúmero de personas

igualmente solas

en algún momento de sus vidas.

La pérdida no se puede recuperar,

menos la pérdida no debida a una causa natural entendible.

En ese dolor seguro entra alguien de tu familia,

una ausencia se echa en falta sin entender por qué le pasó a ella o a él la tragedia.

Todos compartimos esa copa amarga,

derramada en nuestros labios apretados.

El silencio ocupa el espacio ausente de esa persona recordada.

Y palabras como vidrios rotos en nuestras cabezas sin alcanzar a salir por la boca

herida

en una verdad imposible.

A María así le pasó como a nosotros

como cuando Pedro Páramo se derrumbó sin fuerzas más.



Salamanca

Juan Angel Torres Rechy

Xalapa, Veracruz, México

3 de abril de 2021