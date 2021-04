Candelas y la segunda fase: “El Salamanca es un club al que se le va a respetar y nos van a tener miedo”

Viernes, 2 de abril de 2021

El lateral zurdo muestra sus impresiones de cara al nuevo tramo de Liga con la idea de mantener la categoría

Alfonso Candelas, lateral zurdo del Salamanca UDS, atiende a este medio de comunicación para hablar sobre la segunda fase, los rivales, su temporada, su futuro y la afición blanquinegra.

Estado del vestuario tras una primera fase difícil: “Bien. La segunda vuelta ha sido totalmente diferente a la primera y la llegada de Lolo nos inyectó de moral y una actitud positiva. Llegamos a la segunda fase con todas las opciones para mantener la categoría”.

Dos vueltas muy distintas: “Alguna vez en casa lo piensas y te tiras de los pelos. Con que hubiéramos sacado 6-7 puntos más en la primera vuelta, imagina lo que habíamos logrado con la segunda vuelta. Hay que asumir la realidad. No estamos tan mal como pensábamos a principio de temporada con las primeras jornadas”.

Rivales: “Son equipos, menos los filiales, que te van a dar el balón a ti y te va a tocar proponer. Hay que aprovechar las ocasiones y el Salamanca es un club que al se le va a respetar y nos van a tener miedo. Hay que sumar los máximos puntos posibles”.

Campos complicados: “Cuando hemos jugado contra rivales que se han encerrado atrás y nos han dado el balón, nos ha costado más… hasta al Barça le cuesta. Sabemos a lo que nos enfrentamos y en casa hay que sacar el máximo número de puntos posibles. El resto de campos son todos de césped natural, menos el del Covadonga y los filiales van a intentar proponer fútbol”.

Lealtad: “Empezar con buen pie nos va a dar alas y confianza para seguir cosechando resultados positivos. Hay que aprovecharlo en casa y con nuestra gente, pero es un rival que se lo ha puesto difícil a Cultural o Numancia”.

Seis jugadores apercibidos: “Se ha hablado y sabemos que somos seis los que estamos apercibidos, por lo que intentaremos que si a uno le sacan una amarilla, no caer dos o tres más y no se pierdan muchos jugadores para la siguiente jornada. Cuando se tenga que hacer falta, se hará… pero hay que tener cuidado”.

Ha jugado prácticamente este año: “Lo he hablado con compañeros y en este tramo de temporada ya se va notando la carga en las piernas y no estás tan fresco. El año pasado se me hizo muy largo con el confinamiento, los playoffs fueron muy tarde y no tuve ni un mes de descanso. Físicamente creo que me he encontrado bien en los últimos partidos, pero a todos se nos va notando que son los últimos meses y es normal que haya fatiga”.

Quedarse en el Salamanca UDS el año que viene: “Es pronto y no he hablado ni con mi representante, mis padres… El objetivo principal es salvar al equipo de caer a una categoría que no queremos ni nombrar. Cuando acabe la temporada, nos senteramos con la cabeza fría y ya se decidirá”.

Apoyo de la afición en un curso duro: “La masa social que tiene este club es tan importante que cuando le das una pizca de ilusión, te lleva en volandas. La temporada no ha sido muy buena y la gente está ilusionada y quiere disfrutar, vamos a intentar darles alegrías”.