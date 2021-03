El Perfumerías Avenida arrasa en su debut en playoffs y pone casi los dos pies en semis al ganar al Gran Canaria (61-80)

Miércoles, 31 de marzo de 2021

El Perfumerías Avenida arrasó en su debut en playoffs de la Liga Femenina (61-80) y puso casi los dos pies en semifinales al ganar al Gran Canaria. El bando dirigido por Roberto Íñiguez salió muy fuerte al encuentro y dejó el partido y la eliminatoria muy encaminada en el primer cuarto.

Por su parte, el técnico del conjunto azulón realizó la obligada modificación en el quintento inicial de la capitana Silvia Domínguez por Tiffany Hayes, que se encuentra lesionada de la rodilla desde el último partido de la fase regular al sufrir un duro golpe en el enfrentamiento con el Uni Girona. Además, Andrea Vilaró y Marica Gajic también fueron bajas.

Con respecto al duelo en La Paterna, poca historia tuvo. El Perfumerías Avenida sigue sin pagar el cansancio que arrastra tras un curso magnífico, volviendo a demostrar que sus jugadores son auténticas gladiadoras, y dejó prácticamente todo el pescando vendido en el primer cuarto. De hecho, el marcador tras los diez primeros minutos de juego de un contundente 7-27.

En el segundo acto, el nivel de baloncesto de las de Salamanca no bajó y no fue hasta el ecuador del mismo cuando las locales empezaron a despertar con tímido parcial de 11-0 para frenar la sangría. Pese a ello, la renta era demasiado grande y el luminoso reflejó un 28-51 y que hizo justicia a lo visto sobre la pista.

Tras el paso por los vestuarios, las del pabellón de Würzburg, lugar en el que se disputará la vuelta el próximo sábado a partir de las 18:00 horas, se relajaron para no agotarse en exceso de cara al final del campeonato doméstico y la Final Four de la Euroliga, pero no tuvieron ni el más mínimo problema para ganar.