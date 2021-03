El consejo de los farmacéuticos: tomar alimentos con vitaminas C, D y Zinc para fortalecer el sistema inmunitario

Martes, 30 de marzo de 2021

En el contexto de la COVID-19 se están llevando a cabo estudios que tratan de demostrar el papel de la vitamina D

Los cítricos, fuente de vitamina C

Los farmacéuticos aconsejan tomar alimentos con vitamina C, D y Zinc para un correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Así explican, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a través de la Vocalía Nacional de Alimentación, la importancia de la relación del estado nutricional de una persona con la respuesta inmunitaria.

Alimentos con Vitamina C, D y Zinc

Desde la Vocalía Nacional de Alimentación se destaca que la vitamina C, además de en los cítricos, se puede encontrar en los pimientos rojos y verdes, en el kiwi, el brócoli, las fresas, el melón o los tomates, entre otros. Una vitamina C que es imprescindible en la fabricación de colágeno para que nuestras mucosas y piel ejerzan una correcta función de barrera. Una vitamina C que tiene función antioxidante, neutralizando radicales libres generados en la respuesta inflamatoria.

Respecto a la vitamina D, ésta se encuentra en alimentos como los pescados grasos (atún, trucha, salmón, caballa) y los aceites de hígado de pescado. También en hígado de ternera, queso y las yemas de huevo, además de hongos y setas. En el contexto de la COVID-19 se están llevando a cabo estudios que tratan de demostrar el papel de esta vitamina, observándose que las personas con niveles más bajos de vitamina D tienen peor pronóstico y que los países con niveles medios más bajos de esta vitamina o menor exposición a la radiación solar UVB, han presentado mayor mortalidad por COVID-19.

En cuanto al Zinc, se trata del microelemento más comprometido con la inmunidad; puesto que si bajan sus niveles, baja el número de células mediadoras en las funciones inmunes. Las ostras constituyen la mejor fuente de Zinc, que también se encuentra en carnes rojas, carnes de ave, mariscos como el cangrejo y la langosta, en judías, frutos secos, cereales integrales y productos lácteos.

Recomendaciones de tu farmacéutico

Asimismo, para un correcto funcionamiento del sistema inmunitario, los farmacéuticos realizan una serie de recomendaciones entre las que se encuentran: