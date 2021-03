El global de las 7 zonas básicas de salud se queda con sólo 1 positivo en 14 días

Martes, 30 de marzo de 2021

Después de tres jornadas en las cuales las variaciones en los datos estadísticos diarios ofrecidos por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León se han limitado en las 7 zonas básicas de salud por las que se reparten los municipios de la comarca de Ciudad Rodrigo a la suma de algunas pruebas PCR realizadas, este martes sí hay algún cambio más, aunque tampoco demasiados.

Por un lado, y como hecho más relevante, cumple las dos semanas de antigüedad el último positivo detectado en la Zona de Fuentes de Oñoro (que no se ha llegado a saber a qué localidad pertenecía ya que no ha tenido reflejo en los datos desglosados por municipios), lo que hace que su incidencia quincenal también pase a ser ‘0’, situación en la que se encuentran a día de hoy 6 de las 7 zonas básicas de salud de la comarca.

La única que impide en estos momentos el ‘pleno al 0’ es la Zona de La Fuente de San Esteban, donde se contabiliza un único positivo en la incidencia quincenal, siendo de este modo el único positivo en el conjunto de las 7 zonas básicas de salud de la comarca en las últimas dos semanas. Se trata de la mejor situación para el conjunto de estas 7 zonas desde el 6 de agosto, cuando también se marcaba 1 positivo en la incidencia quincenal (y 0 en la semanal).

En aquel momento, esa situación estuvo vigente durante siete días, del 31 de julio hasta el 6 de agosto. Desde esas fechas (cuando el único positivo que se registraba pertenecía a la Zona Básica de Ciudad Rodrigo), la dupla de incidencia semanal-quincenal en la comarca mirobrigense siempre había sido mayor a la actual.

Como el positivo de la Zona de Fuentes de Oñoro no apareció en los datos desglosados por municipios, estos no traen cambios (la única variación es que, como a ningún vecino de Gallegos de Argañán le han tests en los últimos días, en la columna del porcentaje de riesgo de las pruebas positivas la situación del municipio pasa de ‘Nueva Normalidad’ (sin positivos en las últimas pruebas) a ‘No Aplicable’ (no se han hecho pruebas)).