El Paladín, campeón de España en pelota mano

Martes, 30 de marzo de 2021

El cambio radical en el club hizo que pasaran de luchar por el descenso a lograr el ascenso

Fantástico fin de semana que tuvo el Paladín al proclamarse Campeón de España de Primera Categoría en la modalidad de pelota mano, en La Rioja (frontón Adarrraga). Y todo ello ha sido gracias a Senar, Murua y Balerdi, que se impusieron claramente tanto en semifinales contra Padrejon como en las finales contra San Cosme.

El hecho de ganar este campeonato conlleva ascender a División de Honor. Algo que creían que no iba a ocurrir, porque hay que recordar, que en la primera vuelta Galgo IV, Unai, Plaza y José, no consiguieron ganar ningún partido, y estaban en el puesto de descenso directo. No obstante, los tres fichajes guipuzcuanos dieron un vuelco total a este torneo, siendo favoritos para ganar está competición. Con este logro, el Club Paladín vuelve a estar en la categoría por tercera vez.